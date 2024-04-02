У Гаазі запустили міжнародний Реєстр збитків від російської агресії

Запрацював міжнародний Реєстр збитків від російської агресії. Про це під час конференції "Відновлення справедливості для України" повідомила заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра.

«Два роки тому, рік тому мало хто вірив у саму концепцію Міжнародного компенсаційного механізму, а сьогодні ми запускаємо його першу складову – міжнародний Реєстр збитків. Це велике досягнення не лише української команди, а й усієї міжнародної спільноти, революційна подія для світового міжнародного права. Існування Реєстру стало можливим завдяки безпрецедентній підтримці всього світу, включно з доленосною Резолюцією Генеральної Асамблеї ООН та залученням країн Європейського Союзу, G7», – заявила заступниця керівника Офісу Президента.

Триває робота над підготовкою разом із міжнародними партнерами правового інструменту, на основі якого створять Компенсаційну комісію. Саме вона присуджуватиме виплати.

«Відбуваються консультації щодо наповнення Компенсаційного фонду за рахунок знерухомлених активів РФ, адже за страждання країни має заплатити агресор», – сказала Ірина Мудра.

Міжнародний Реєстр збитків – це складова всеосяжного Міжнародного компенсаційного механізму. 18 травня 2022 року указом Президента України було створено робочу групу для розробки та впровадження міжнародно-правового механізму компенсації шкоди. Її очолив керівник Офісу Глави держави Андрій Єрмак, а відповідний напрям – Ірина Мудра.

Реєстр розпочне прийом заяв для категорії А3 (фізичні особи). Її назва – «Пошкодження або знищення житлового нерухомого майна». Загалом він складатиметься із 40 категорій і прийматиме заяви від постраждалих фізичних, юридичних осіб, держави Україна. Йдеться, зокрема, про загибель людей, катування, сексуальне насильство, а також тілесні ушкодження, примусове переміщення та примусове переселення осіб, втрату майна та доходу, пошкодження критичної інфраструктури та інших державних об'єктів, збитки, завдані історико-культурній спадщині, довкіллю.

Міжнародний Реєстр збитків – це цифрова платформа. Заяви прийматимуть через мобільний застосунок «Дія» або вебпортал https://diia.gov.ua/. Для подачі заяви потрібно заповнити електронну форму, надати особисті дані та відповідні докази (документи, записи, заяви, фотографії, відео або інші матеріали, що підтверджують збитки).