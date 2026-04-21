У Габалі президенти України і Азербайджану провели предметні переговори, під час яких були підписані шість двосторонніх документів

Президент України Володимир Зеленський провів зустрічі з Президентом Азербайджану Ільхамом Алієвим у Габалі тет-а-тет і в розширеному форматі, під час яких обговорили співпрацю у сферах безпеки, енергетики та гуманітарної підтримки. Це перший візит Глави держави до Азербайджану та сьома зустріч лідерів за більш ніж чотири роки.

«Я дякую Азербайджану за підтримку нашого суверенітету, територіальної цілісності. Без сумніву, Україна завжди підтримувала територіальну цілісність і суверенітет Азербайджану», – наголосив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі відбулося підписання шести двосторонніх документів у різних сферах, зокрема й щодо оборонного співробітництва. За словами Президента України, пріоритетний напрям співпраці зараз саме безпека й спільне виробництво. Ільхам Алієв відзначив потенціал військово-технічної співпраці між державами.

«Минулого року відбулося дві важливі події. У Баку в нас відбулися консультації міністрів закордонних справ. Також відбулася зустріч міжурядової комісії. І сьогодні під час нашої розмови ми погодили провести ще одну зустріч в Україні. Ми обмінялися думками, і, коротко кажучи, сьогодні в нас є доволі серйозна співпраця. І сьогодні вона була ще раз підтверджена», – додав Президент Азербайджану.

Володимир Зеленський також подякував Азербайджану за 11 пакетів енергетичної підтримки. Лідери обговорили продовження відповідної співпраці, а також роботу над збільшенням товарообігу між країнами.

«Зараз є дуже хороші перспективи. У нас є спільні проєкти, у нас є спільні ініціативи, інвестиції… Звичайно, ми обговорили товарообіг. Його треба нарощувати. Понад 500 млн дол. США – і, я думаю, буде зростати й далі, тому що в нас є всі можливості», – запевнив Ільхам Алієв.

Окремо Президент відзначив допомогу в оздоровленні українських дітей. Азербайджан уже прийняв понад 500 маленьких українців із прифронтових регіонів. Також Володимир Зеленський відзначив, що азербайджанські студенти обирають Україну для навчання. Лідери домовилися про продовження відповідної освітньої взаємодії.

Особливу увагу приділили зусиллям для досягнення достойного миру. Президент України поінформував про безпеку ситуацію та постійні російські атаки, зокрема й про сьогоднішні удари по українських містах і громадах.

«Ми високо цінуємо роль наших партнерів у медіації цього процесу. Ми поділилися з Президентом Азербайджану, що готові до тристоронніх перемовин. Ми мали такі перемовини в Туреччині. Ми мали такі перемовини з нашими американськими партнерами в Швейцарії. Безумовно, ми готові до найближчих перемовин в Азербайджані, якщо Росія буде готова до дипломатії», – зазначив Володимир Зеленський.