У Гельсінкі обговорили спільні дії Європи для повернення депортованих Росією дітей у межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA

У Гельсінкі відбулася міжнародна конференція Deported Ukrainian Children: Europe’s Actions («Депортовані українські діти: дії Європи»), яку організувала Парламентська асамблея Ради Європи спільно з парламентом Фінляндії під патронатом першої леді країни Сюзанн Іннес-Стубб.

Ініціативу Президента України Bring Kids Back UA на заході представляла її операційна директорка, радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна.

Конференція зібрала представників парламентських асамблей країн Європи, євроінституцій, міжнародних організацій, правозахисної спільноти та українських урядових структур.

Дарія Зарівна у виступі акцентувала увагу на масштабах злочинів, які Російська Федерація вчинила щодо українських дітей, а також окреслила основні напрями міжнародної співпраці, необхідної, щоб забезпечити їхнє повернення та реінтеграцію.

«Ініціатива Bring Kids Back UA об’єднує зусилля всіх небайдужих до долі українських дітей: представників держави, громадянського суспільства, міжнародних партнерів, правозахисників, дипломатів, відомих особистостей. Ініціатива, започаткована Президентом у 2023 році, сьогодні стала глобальним рухом за повернення дітей додому», – сказала Дарія Зарівна.

Вона також повідомила, що станом на сьогодні в межах ініціативи Bring Kids Back UA вдалося повернути 1307 дітей, яких незаконно депортувала або примусово перемістила Росія.

Під час панельної дискусії «Повернення дітей: що можна зробити?» також виступили: Єва Копач – віцепрезидентка Європейського парламенту, Натаніель Реймонд – директор Лабораторії гуманітарних досліджень Єльського університету, Марія Стокгаус – віцепрезидентка Північної ради, леді Гелена Кеннеді – директорка Інституту з прав людини Міжнародної асоціації юристів, співголова Міжнародної експертної групи Bring Kids Back UA, Ірина Тулякова – керівниця Координаційного центру з розвитку сімейного виховання та догляду дітей в Україні.

«Українські діти, яких незаконно депортували до Росії, мають невід’ємне право на ідентичність. Це право не може бути відібране й має бути якнайшвидше відновлене. Наша міжнародна експертна група працює над розробкою та впровадженням правових механізмів, які забезпечать їхнє повернення в Україну», – сказала леді Гелена Кеннеді.

Цей захід став важливим етапом на шляху повернення українських дітей, яких незаконно вивезла Росія. Україна послідовно наголошує: жоден мир не буде справедливим без повернення всіх депортованих і примусово переміщених дітей.