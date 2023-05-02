У Гельсінкі Президент України провів двосторонні зустрічі з прем’єр-міністрами Швеції, Данії та Ісландії

У межах візиту до Фінляндії Президент України Володимир Зеленський провів переговори з Прем’єр-міністром Королівства Швеція Ульфом Крістерссоном, Прем’єр-міністром Королівства Данія Метте Фредеріксен і Прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір.

Під час зустрічі з головою уряду Швеції було детально обговорено параметри подальшої оборонної допомоги Україні, а також питання започаткування переговорів про вступ України до ЄС.

Володимир Зеленський подякував Ульфу Крістерссону за дієву підтримку Швецією суверенітету й територіальної цілісності нашої держави.

«Дякуємо Швеції за потужну оборонну та гуманітарну підтримку. Особлива подяка – за підготовку передачі Україні шведських артилерійських систем Archer. Вони – одні з найкращих у світі. Високо цінуємо цей крок», – зазначив Глава держави.

З огляду на головування Швеції у Раді Євросоюзу в першому півріччі 2023 року окрему увагу під час переговорів було приділено руху України на шляху до членства в ЄС. Зокрема, йшлося про прогрес нашої держави у виконанні відповідних рекомендацій Єврокомісії.

«Для нас важлива підтримка Швецією рішення ЄС щодо початку вже цього року переговорів про вступ України», – наголосив Володимир Зеленський.

Окрему увагу сторони приділили імплементації української формули миру. Володимир Зеленський подякував Ульфу Крістерссону за підтримку цієї ініціативи й висловив сподівання на активну участь Швеції в її практичній реалізації.

Ключовий акцент під час перемовин із Прем’єр-міністром Данії Метте Фредеріксен було зроблено на комплексній підтримці України в боротьбі з російським агресором.

Глава держави особисто подякував очільниці уряду Данії за нещодавно створений в цій країні фонд на підтримку України.

Президент відзначив важливість оборонної допомоги з боку Данії та, зокрема, оголошення вчора найбільшого пакету допомоги від цієї держави обсягом 1,7 млрд данських крон.

Володимир Зеленський високо оцінив оперативну передачу Україні самохідних гаубиць «Цезар» та активну участь Данії в міжнародній танковій коаліції, спільні рішення з Нідерландами про закупівлю для нашої країни танків «Леопард-2» та «Леопард-1».

Окрему увагу було приділено залученню Копенгагена до реалізації української формули миру.

Під час обговорення актуальних питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Володимир Зеленський наголосив на важливості початку до кінця поточного року переговорів про вступ України до ЄС, а також окреслив амбітні очікування української сторони від майбутнього саміту НАТО у Вільнюсі.

Під час зустрічі з Прем’єр-міністром Ісландії Катрін Якобсдоттір Президент подякував за оборонну допомогу Україні як на двосторонньому рівні, так і в межах НАТО, а також за вагому підтримку українського енергетичного сектору.

Володимир Зеленський відзначив результативність нещодавнього візиту Прем’єр-міністра Ісландії до України й переказав особисту подяку ісландському парламенту за визнання Голодомору 1932–33 років геноцидом українського народу.

Сторони детально обговорили підготовку до 4-го саміту глав держав та урядів країн Ради Європи, що відбудеться у Рейк’явіку 16–17 травня під ісландським головуванням.

«Рада Європи має потужно відреагувати на безпрецедентний із часів Другої світової війни злочин агресії Росії. Очікуємо від саміту конкретних і вагомих рішень», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент України відзначив активну позицію ісландського головування в Комітеті міністрів Ради Європи щодо роботи з притягнення Росії до відповідальності за воєнні злочини, геноцид, злочини проти людяності та злочин агресії, скоєні в Україні, а також у питанні створення під егідою Ради Європи реєстру збитків, завданих російською агресією.

Володимир Зеленський також зустрівся з Прем'єр-міністром Фінляндії Санною Марін, яка залишає свою посаду за результатами нещодавніх парламентських виборів.

Глава держави подякував їй за потужну та стійку підтримку України й українців із перших днів повномасштабної агресії Росії.

Співрозмовники обговорили поточну ситуацію в Україні та виклики, пов'язані з війною.

За словами Володимира Зеленського, надзвичайно важливим сигналом саміту глав держав Північної Європи та України є те, що нордичні країни продовжуватимуть підтримувати Україну в її боротьбі за свою територіальну цілісність і спільні для наших народів цінності.

«Мені надзвичайно приємно відвідати Фінляндію. Я бачив сьогодні багато людей на вулицях, які демонстрували підтримку нашої країни», – зазначив Президент.