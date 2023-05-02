У Гельсінкі Президент України провів зустріч зі спікером парламенту Фінляндії

У межах офіційного візиту до Фінляндії Президент України Володимир Зеленський провів зустріч зі cпікером парламенту країни, лідером Національної коаліційної партії Петтері Орпо.

Глава держави подякував за підтримку України в ці складні часи боротьби з агресією Росії.

«Я дякую фінському народу за таку велику, потужну підтримку впродовж усіх місяців цієї повномасштабної війни. За підтримку наших людей і, звичайно, наших військових на полі бою. Адже для нас сьогодні головним завданням є деокупувати всі наші території», – розповів він.

Володимир Зеленський привітав Петтері Орпо та його партію з перемогою на нещодавніх парламентських виборах.

Глава Української держави висловив переконання, що співпраця з новим урядом Фінляндії після завершення процесу його формування активно розвиватиметься.

Під час зустрічі Президент подякував усім політичним силам Фінляндії за всеосяжну політичну підтримку й масштабну практичну допомогу наші державі у протидії російській агресії.

Окремо він наголосив на важливості притулку, наданого понад 50 тисячам українців, які знайшли на фінській землі захист від війни.

Володимир Зеленський запросив Петтері Орпо відвідати Україну у зручний для нього час.