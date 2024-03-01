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У Харкові Володимир Зеленський та Марк Рютте відвідали українських захисників у військовому госпіталі

1 березня 2024 року - 18:47

У Харкові Володимир Зеленський та Марк Рютте відвідали українських захисників у військовому госпіталі

Президент України Володимир Зеленський та Прем’єр-міністр Королівства Нідерланди Марк Рютте під час поїздки до Харкова відвідали клінічний центр, де проходять лікування українські військовослужбовці, що зазнали поранень у боях на Харківщині.

Глава держави та очільник уряду Нідерландів поспілкувалися з воїнами й побажали їм одужання.

«Дякую за службу, за те, що ви для нас зробили. Ми пишаємося вами. Все буде Україна. Бажаю якнайшвидшого одужання!» – сказав Володимир Зеленський.

Президент нагородив військовослужбовців орденами «За мужність» ІІІ ступеня та медалями «За військову службу Україні».

Також Глава держави вручив медичному персоналу клінічного центру ордени Княгині Ольги ІІІ ступеня та Данила Галицького.

«Дякую нашим медичним працівникам за велику роботу – ви рятуєте наших бійців», – зазначив Президент.

Зі свого боку Прем’єр-міністр Нідерландів додав: «Я хочу висловити глибоку повагу до вас. Ви – дуже смілива нація».

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