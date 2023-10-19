Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Вдячний США за лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя – звернення Президента України
Вдячний США за лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя – звернення Президента України

19 жовтня 2023 року - 22:47

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Херсоні Президент провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на ключових напрямках бойових дій

20 жовтня 2023 року - 15:14

На Херсонщині Президент провів нараду з прикордонниками та вручив державні нагороди

20 жовтня 2023 року - 14:54

Олена Зеленська: Коректні відповіді на пошук у Google нині – частина інформаційної безпеки для всього світу

20 жовтня 2023 року - 11:35

Вдячний США за лідерство, яке допомагає єднати світ заради захисту життя – звернення Президента України

19 жовтня 2023 року - 22:42

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину

20 жовтня 2023 року - 13:37

Перейти до всіх галерей

У Херсоні Президент провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на ключових напрямках бойових дій

20 жовтня 2023 року - 15:14

У Херсоні Президент провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на ключових напрямках бойових дій

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій.

Зокрема, у нараді взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов.

Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами.

Президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора.

Учасники наради також докладно проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку.

Крім того, Володимир Зеленський і командувачі предметно обговорили поточні операції українських оборонців на півдні.

Версія для друку