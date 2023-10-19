У Херсоні Президент провів нараду з військовим командуванням щодо ситуації на ключових напрямках бойових дій

Під час робочої поїздки до Херсонської області Президент України Володимир Зеленський провів нараду з військовим командуванням щодо актуальних питань на передовій.

Зокрема, у нараді взяли участь: Головнокомандувач Збройних Сил України Валерій Залужний, начальник Генерального штабу ЗСУ Сергій Шаптала, командувач морської піхоти Військово-Морських сил Збройних Сил України Юрій Содоль, командувач ОСУВ «Одеса» Андрій Гнатов.

Глава держави заслухав доповідь Головнокомандувача ЗСУ щодо загальної оперативної ситуації на передовій, забезпечення українських захисників зброєю та боєприпасами.

Президенту доповіли про оборонні дії на Авдіївському напрямку та невдалі спроби штурмів з боку противника, які призвели до рекордних втрат у живій силі й техніці російського агресора.

Учасники наради також докладно проаналізували ситуацію на Куп’янському напрямку.

Крім того, Володимир Зеленський і командувачі предметно обговорили поточні операції українських оборонців на півдні.