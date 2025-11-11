У Херсоні Володимир Зеленський поспілкувався з пацієнтами та медиками оновленого хірургічного відділення та підземної лікарні

В одній із херсонських лікарень, яка перебуває в зоні постійних обстрілів, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з медиками та пацієнтами.

Генеральний директор лікарні доповів Главі держави, що в хірургічному відділенні лікуються пацієнти, які зазнали множинних вибухових травм унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів. Крім того, під землею розташований реанімаційний модуль, де медики мають змогу цілодобово надавати хірургічну допомогу в безпечних умовах.

Президент подякував лікарям за їхню роботу та порятунок життів українців та українок.

Також Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна щодо будівництва нових об’єктів медичної інфраструктури на території Херсонщини. Зараз в 11 закладах охорони здоров’я вже облаштовані лікарні під землею, до кінця року заплановано ще п’ять.