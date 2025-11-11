Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту – звернення Президента
Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту – звернення Президента

11 листопада 2025 року - 13:47

Переглянути всі відео
ностанні новини

Володимир Зеленський зустрівся з херсонськими школярами в дитячому просторі

11 листопада 2025 року - 15:07

У Херсоні Володимир Зеленський поспілкувався з пацієнтами та медиками оновленого хірургічного відділення та підземної лікарні

11 листопада 2025 року - 13:48

Визначили, що треба дати Херсону, щоб було більше захисту – звернення Президента

11 листопада 2025 року - 13:44

Ми готуємо угоди з кількома європейськими країнами, в тому числі на посилення нашого захисту неба й нашої енергетики – звернення Президента

10 листопада 2025 року - 20:23

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину
Робоча поїздка Президента України на Херсонщину

11 листопада 2025 року - 13:40

Перейти до всіх галерей

У Херсоні Володимир Зеленський поспілкувався з пацієнтами та медиками оновленого хірургічного відділення та підземної лікарні

11 листопада 2025 року - 13:48

У Херсоні Володимир Зеленський поспілкувався з пацієнтами та медиками оновленого хірургічного відділення та підземної лікарні

В одній із херсонських лікарень, яка перебуває в зоні постійних обстрілів, Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з медиками та пацієнтами.

Генеральний директор лікарні доповів Главі держави, що в хірургічному відділенні лікуються пацієнти, які зазнали множинних вибухових травм унаслідок російських дронових атак та артилерійських обстрілів. Крім того, під землею розташований реанімаційний модуль, де медики мають змогу цілодобово надавати хірургічну допомогу в безпечних умовах.

Президент подякував лікарям за їхню роботу та порятунок життів українців та українок.

Також Володимир Зеленський заслухав доповідь начальника Херсонської обласної військової адміністрації Олександра Прокудіна щодо будівництва нових об’єктів медичної інфраструктури на території Херсонщини. Зараз в 11 закладах охорони здоров’я вже облаштовані лікарні під землею, до кінця року заплановано ще п’ять.

ф

Робоча поїздка Президента України на Херсонщину

11 листопада 2025 року - 13:40
Версія для друку