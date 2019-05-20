У Канаді Олена Зеленська ознайомилася з програмою підтримки дитячого здоров’я та відвідала госпіталь SickKids

У рамках візиту Президента України до Канади перша леді Олена Зеленська зустрілася з Міністром у справах дітей та жінок уряду провінції Онтаріо Джил Данлоп. У зустрічі також взяли участь уповноважений Президента з прав дитини Микола Кулеба та парламентський секретар Міністра охорони здоров’я провінції Онтаріо Робін Мартін.

Основною темою зустрічі було ознайомлення з програмою реалізації стратегії підтримки дитячого здоров’я у канадській провінції та можливості для співпраці. За словами Олени Зеленської, досвід Канади в цьому питанні цікавий для України, адже неможливо побудувати заможну країну та щасливе суспільство без належної уваги до здорового розвитку дітей.

«Діти – наше майбутнє. Ми зацікавлені у створенні всіх можливостей для їхнього здорового розвитку в Україні. Йдеться і про шкільне харчування, і про підтримку культури здорового способу життя та фізичного виховання, і про розвиток дитячої медицини», – підкреслила дружина Президента України.

Міністр Джил Данлоп розповіла, що уряд Онтаріо успішно втілює Стратегію дитячого здоров’я (Healthy Kids Strategy), яка, зокрема, включає допомогу в навчанні батьків під час вагітності та у перші роки після народження дитини, здорове харчування дітей, забезпечення фізичної активності і створення необхідних умов для їхнього здорового розвитку.

Зі свого боку уповноважений Президента України з прав дитини підкреслив, що держава має приділяти особливу увагу збереженню здоров’я маленьких громадян України.

«Досвід Канади може бути успішно застосований в Україні. Дослідження, які проводилися в різних країнах, показують, що кожен долар, вкладений у здоров’я та розвиток дитини до 3 років, заощаджує в майбутньому 15 доларів на її лікування та реабілітацію й підвищує шанси дитини мати здорове та щасливе життя», – наголосив Микола Кулеба.

Дружина Президента України відвідала також госпіталь SickKids у Торонто. Ця дитяча лікарня є найбільшою в Канаді і має Центр досліджень, який вважається найбільшою педіатричною дослідницькою установою у світі. У супроводі президента шпиталю Рональда Кона (Dr. Ronald Cohn) Олена Зеленська оглянула приміщення медустанови та ознайомилася з Програмою педіатричного стажування для України. На думку першої леді, досвід SickKids може бути цікавий для розвитку дитячих лікувальних закладів у нашій країні.

Торонтський госпіталь надає допомогу у сферах онкології, дерматології, пренатального здоров’я, психіатрії, психологічної реабілітації, пластичної хірургії тощо. З 2013 року у SickKids започатковано Програму педіатричного стажування для України (Ukraine Paediatric Fellowship Program), що включає проведення тренінгів у лікарні в Торонто та відвідання канадськими фахівцями медичних установ в Україні. Так, уже відбулося дев’ять місій до восьми українських лікарень, під час яких канадські хірурги провели понад 40 складних нейрохірургічних операцій, а майже 30 українських лікарів стажувалися в SickKids. Загальна вартість програми сягає близько 6 млн канадських доларів. Кошти зібрані переважно силами української громади.