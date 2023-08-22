У Києві Глава держави зустрівся з Прем’єр-міністром Молдови

У межах проведення третього саміту міжнародної Кримської платформи у Києві відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського з Прем’єр-міністром Молдови Доріном Речаном.

Глава Української держави відзначив участь Прем’єр-міністра Молдови у саміті та наголосив на високому рівні й інтенсивності двостороннього політичного діалогу.

«Дякую за візит і підтримку суверенітету й територіальної цілісності України», – сказав Президент.

Володимир Зеленський і Дорін Речан обговорили питання розвитку транзиту українського продовольства територією Молдови та розбудови відповідної інфраструктури.

Співрозмовники наголосили, що інтеграція України й Молдови у Європейський Союз є спільною метою двох країн, і домовилися про координацію зусиль на цьому шляху.