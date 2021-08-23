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У Києві перші леді з різних країн започаткували міжнародну платформу для розв’язання гуманітарних проблем по всьому світу

23 серпня 2021 року - 18:47

У Києві перші леді з різних країн започаткували міжнародну платформу для розв’язання гуманітарних проблем по всьому світу

З ініціативи першої леді Олени Зеленської у столиці України відбувся Київський саміт перших леді та джентльменів «М'яка сила в новій реальності». За результатами саміту ухвалено спільну Декларацію про міжнародну співпрацю та сприяння розв’язанню актуальних гуманітарних проблем і досягненню Цілей сталого розвитку ООН.

У заході взяли участь перші леді Бразилії, Держави Ізраїль, Коста-Рики, Латвійської Республіки, Литовської Республіки, Республіки Сербія, України, Федеративної Республіки Німеччина, Хорватії, а також дружина Президента Європейської ради та донька Президента Ліванської Республіки.

«Пандемія змінила глобальні правила гри. У новій реальності різні країни стикаються з однаковими викликами – в освіті, охороні здоров’я, забезпеченні рівних прав. Очевидно, що долати їх ефективніше спільними зусиллями. Тому Україна ініціювала цей саміт, щоб об’єднати зусилля перших леді та джентльменів по всьому світу й створити дієву міжнародну платформу не просто для обміну досвідом, а й для реалізації спільних проектів задля добробуту людей», – зазначила Олена Зеленська.

Саміт відбувався у форматі двох дискусійних панелей, під час яких обговорювалися найактуальніші гуманітарні проблеми сьогодення: рівний доступ до якісної медичної допомоги, виклики нової реальності у сфері освіти, рівні можливості для розвитку й самовираження всіх людей, без будь-яких форм дискримінації.

До дискусії долучилися сім міжнародних та українських експертів, а також спеціальні гості, серед яких – перша леді США у 1993-2001 роках, колишня Державна секретарка Сполучених Штатів Гілларі Родем Клінтон; американська акторка та громадська діячка, відома своєю роллю першої леді США у телесеріалі «Картковий будинок», восьмиразова номінантка на премію «Еммі» та володарка «Золотого глобуса» Робін Райт; американський есеїст, автор бестселерів «Чорний лебідь» та «Антикрихкість» Насім Ніколас Талеб та афганська режисерка й перша жінка – гендиректор державної компанії «Афганфільм» Сахра Карімі. Загалом саміт об’єднав 22 учасників.

За результатами заходу було ухвалено Декларацію Київського саміту перших леді та джентльменів, яка закладає основи для плідної співпраці у форматі міжнародної платформи. Згідно з документом, Україна запропонує всім учасникам платформи План заходів з розвитку співпраці.

«М’яка сила» отримала свій перший міжнародний документ і відтепер зможе постійно та більш ефективно працювати у довгостроковій перспективі», – наголосила перша леді України Олена Зеленська.

Наприкінці саміту було виголошено заяву про необхідність захисту жінок, дітей та сімей в умовах конфліктів.

«Сьогодні такого захисту потребують жінки, діти та сім’ї в Афганістані та багатьох інших гарячих точках світу. Лише в Україні внаслідок зовнішньої збройної агресії сотні тисяч жінок, дітей і сімей втратили свої домівки та потребують допомоги й підтримки, – заявила Олена Зеленська. – Кожен і кожна з нас може й має стати голосом тих, хто позбавлений можливості бути почутими. Сьогодні було започатковано соціальний медіарух #WeCanSaveThem, який закликає всіх небайдужих громадян активно поширювати інформацію про становище жінок, дітей і сімей у конфліктах та способи надання допомоги їм».

Київський саміт перших леді та джентльменів відбувся на території Національного заповідника «Софія Київська». Крім участі в офіційній частині, гості заходу змогли ознайомитися з одним із символів української державності – Софійським собором, а також з витвором сучасного українського мистецтва – спеціальним перформансом Dreams About. Його автором виступив український митець, режисер і засновник фестивалю сучасного мистецтва «Гогольфест» Владислав Троїцький. Dreams About поєднав сучасну хореографію, новітні мультимедіа та спеціально створену музику від Nova Opera для оповіді про 30 років незалежності України.

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