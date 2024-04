У Києві презентували книгу про життя дітей під час війни

Радниця – уповноважена Президента України з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’я Герасимчук взяла участь у презентації книги Living the War: Children during the Russian war against Ukraine. Її видали в межах плану дій Bring Kids Back UA, спрямованого на повернення українських дітей, яких викрала держава-агресорка РФ.

«Цей план об’єднує урядові структури й неурядові організації для того, щоб кожна українська дитина могла повернутися до своєї оселі. Один із блоків плану Bring Kids Back UA стосується інформування світової спільноти про те, що робить уряд України, щоб урятувати наших дітей», – наголосила Дар’я Герасимчук.

Письменник Володимир Кадигроб зібрав у книзі вісім історій українських дітей про життя під час війни: втрату близьких, окупацію та депортацію.

Радниця – уповноважена Президента зазначила, що російські окупанти здійснюють свідомий геноцид українців, зокрема дітей.

«Окупанти хочуть зробити так, щоб ці діти ніколи не повернулися до української нації. У Формулі миру Президента Зеленського є пункт номер чотири, який містить не лише вимогу повернення всіх дорослих військовополонених, а й дітей. Саме тому Україна спільно з Канадою створила Міжнародну коаліцію за повернення українських дітей», – додала Дар’я Герасимчук.

У презентації також узяли участь: автор книги Володимир Кадигроб, заступниця Генерального прокурора Вікторія Літвінова, представниця уповноваженого з прав дитини Ірина Суслова та фотограф Олександр Маслов, роботи якого увійшли до видання.

Вони обговорили ключові зусилля Української держави для повернення викрадених і незаконно депортованих дітей, їх реінтеграції відповідно до плану дій Bring Kids Back UA.