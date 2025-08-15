Заява Президента України під час спільного з Президенткою Єврокомісії спілкування зі ЗМІ

Шановна Урсуло, дякую за вашу підтримку, дякую за цей день — він дуже важливий, за всю вашу підтримку з самого початку цієї війни. Дуже важливо, що ви з нами, що ми говоримо з Америкою й говоримо разом. І важливо, що Вашингтон з нами. І сьогодні в декількох форматах ми вирішуємо, що ми будемо обговорювати у Вашингтоні.

Шановні журналісти, зараз дуже важливо, щоб Європа була такою ж єдиною, як і на самому початку, як у 2022 році, коли розпочалася повномасштабна війна. Ця єдність дійсно допомагає досягти реального миру, і вона повинна залишатися міцною.

По-перше, ми маємо зупинити вбивства. У Путіна багато вимог, але ми не знаємо їх усіх. Якщо їх дійсно стільки, скільки ми чули, то на їх опрацювання знадобиться час. Зробити це під тиском зброї неможливо. Тому необхідно припинити вогонь і швидко працювати над остаточною угодою. Ми говоритимемо про це у Вашингтоні. Путін не хоче зупиняти вбивства. Але він мусить це зробити.

По-друге, нам потрібні реальні переговори, а це означає, що вони можуть початися там, де зараз проходить лінія фронту. Лінія зіткнення – це найкраща лінія для переговорів. І європейці це підтримують, і ми вдячні всім. Росія все ще не досягла успіху в Донецькій області, Путін не зміг її захопити протягом 12 років. А Конституція України робить неможливою відмову від території чи торг землею. Оскільки територіальне питання є настільки важливим, його мають обговорювати лише лідери України та Росії на тристоронній зустрічі: Україна, Сполучені Штати, Росія. Поки що Росія не дає жодних сигналів, що така тристороння зустріч відбудеться, а якщо Росія відмовиться, тоді мають послідувати нові санкції.

По-третє, важливо, що Америка погоджується працювати з Європою над наданням Україні гарантій безпеки – і ми дуже вдячні Сполученим Штатам та Президенту за такий сигнал, а отже, і для всіх у Європі. Це суттєва зміна. Але поки що немає деталей, як це працюватиме – якою буде роль Америки, якою буде роль Європи, що може зробити ЄС. І це наше головне завдання. Нам потрібна безпека, яка буде працювати на практиці, як стаття 5 НАТО.

І ми вважаємо вступ до ЄС частиною гарантій безпеки. І ми почули від Президента Трампа, що Америка й Путін бачать це так само. Тож ми говорили про переговори щодо вступу до ЄС. Не може бути поділу між Україною та Молдовою – це, на мою думку, було б украй поганим кроком. Якщо такий поділ відбудеться, це автоматично означатиме, що Європа розділена щодо України, що в Європи немає спільної та сильної позиції щодо гарантій. Багато хто в Європі вважає, що такий поділ лише погіршить ситуацію.

Ми говорили про оборону – і велике спасибі, шановна Урсуло. Ми домовилися більш активно працювати над такими програмами, як SAFE. І я розраховую на підтримку, перш за все у сфері безпілотників, – це пріоритет.

Далі: дякую за 18-й пакет санкцій. Це важливо. Ми маємо підготувати 19-й пакет, щоб Росія побачила, що ми налаштовані серйозно. Ми розуміємо стратегічний курс Росії – він є антиєвропейським, тому ми маємо продовжувати обмежувати потенціал Росії.

Наостанок. Ми говорили про підтримку українських дітей у школах. У нас діє програма шкільного харчування, і це важлива програма, яка гарантує, що діти з кожної родини в умовах війни принаймні мають безпеку та отримують нормальне гаряче харчування. Незабаром розпочнеться навчальний рік. І я попросив Урсулу допомогти нам удосконалити цю програму. Це наші діти, це наше майбутнє – усе заради них.

Дякую!