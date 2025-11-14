Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним – звернення Президента

Бажаю здоров’я шановні українці!

Провів сьогодні Ставку, головне – захист неба, все, що стосується ППО, нашої безпілотної складової. Були на Ставці і військові, і наша розвідка, і керівники обласних адміністрацій саме там, де загроз – найбільше: прифронтові області, прикордонні з Росією. Чернігівщина, Сумщина, Харків та область, Донеччина, Запоріжжя, Дніпровщина, Херсон та область. Ми готуємо спеціальні рішення, які можуть зміцнити наш захист саме в цих областях і завдати більших втрат окупанту, і передусім тим російським підрозділам, які знущаються над нашими містами, які знущаються над нашими людьми в Нікополі, у Херсоні, в інших містах, до яких їм легше дотягнутись. Вони влаштовують фактично сафарі на людей і навчають операторів дронів за рахунок убивств українців на вулицях, на дорогах. Потрібно більше захисту й більше активних наших операцій. Сили безпілотних систем – «Птахи Мадяра», інші наші відповідні підрозділи будуть задіяні значно більше й отримають більше ресурсу. Вже є розширений функціонал для військових – у різних бригадах про це ми говорили, – і вже з 1 грудня має запрацювати система електронних балів, є-балів, за евакуацію поранених наземними роботизованими комплексами, і також за інші використання НРК бойовими підрозділами. Рішення підготовлене. Повністю забезпечуємо і пряме фінансування бригадам на їхні потреби – на дрони, на закупівлю комплектуючих. Також ми працюємо з нашими партнерами, щоб наповнити програму PURL – програму, яка дозволяє нам купувати американську зброю, і зокрема системи ППО, ракети до них. Особливо важливо в цій програмі – ракети для «петріотів». У ніч на сьогодні «петріоти» дуже добре спрацювали – є збиття російської балістики. Але треба ще значно більше сил, систем, ракет до них, щоб захищати життя. На цьому тижні є рішення держав Північної Європи – Данії, Фінляндії, Ісландії, Норвегії – та наших балтійських друзів: ще 500 мільйонів доларів у програму PURL, це суттєво нам допоможе. Ми готуємо постачання також інших сильних систем ППО, посилення нашої авіації – готуємо сильну угоду з Францією, і найближчим часом ми фіналізуємо її, впевнений, нашу – історичну угоду. Ми готуємо угоду і з Грецією по енергетиці, щоб максимально розширити варіанти постачання газу в Україну на цю зиму і в стратегічній перспективі. Домовленості з різними країнами Європи – від Норвегії до Греції, щоб у нашої держави були гарантії забезпечення газом. Дякую всім партнерам, які нам допомагають. І були сьогодні дуже важливі обговорення з нашими військовими, нашої ракетної програми, її рівня. «Довгі нептуни» показали себе у далекобійних санкціях проти Росії, ми щомісяця досягаємо більших результатів із ракетами – дякую виробникам, дуже вдячний за це, дякую нашим воїнам. Росія все частіше не зможе заплющувати очі на війну – тепер буває достатньо гучно, і видно, що насправді відбувається, бо є наші українські цілком справедливі відповіді на все, що Росія робить проти нас, наших людей. Тільки сьогодні й тільки в одному Києві шість людей були вбиті через російську атаку. Мої співчуття рідним, близьким. Більше 30 людей були поранені, і серед них діти. Були також удари по наших інших містах, наших селах. Україна має робити все, щоб жоден російський удар не залишався безкарним. Наша зброя, і санкції світу, і політичний тиск на Росію – усе це працює. І працюватиме більше. Дякую кожному, хто з Україною! Дякую всім, хто захищає нашу державу та наші українські інтереси.

Сьогодні була доповідь Прем’єр-міністра України Юлії Свириденко. Уряд уже розпочав аудит усіх державних компаній, і результати перевірки будуть у правоохоронних та антикорупційних органів, і уряд повинен забезпечити їм повну підтримку. Я саме на це розраховую.

Слава Україні!