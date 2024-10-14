У Києві презентували перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку

Перша леді України Олена Зеленська разом із міністром охорони здоров’я Віктором Ляшком узяли участь у презентації довідника «SPINALIS. Нова сторінка життя з ураженням спинного мозку», яка відбулася під час візиту шведської делегації до Києва. До делегації увійшли, зокрема, міністерка охорони здоров’я і соціальних справ Швеції Акко Анкарберг Юханссон та співавтор довідника професор Клас Халтлінг.

«Цей довідник є результатом мого візиту до Стокгольма торік. Тож особливо рада приймати сьогодні в Києві шведських друзів і партнерів України. Швеція послідовно та впевнено підтримує Україну й наших людей – і тих, хто шукає прихистку, втікаючи від російської агресії, і тих, хто потребує реабілітації та відновлення», – зазначила Олена Зеленська.

Примірник довідника SPINALIS у подарунок від його авторів – шведських професорів Річарда Леві та Класа Халтлінга – перша леді отримала під час відвідання однойменного реабілітаційного центру торік у вересні. Тоді ж вона запропонувала перекласти видання українською мовою.

«Тепер це перший в Україні довідник про життя після ураження спинного мозку. Він поєднує практичність – для фахівців і щирість – для людей із такою травмою та їхніх рідних», – сказала Олена Зеленська.

Довідник SPINALIS доступний в електронному форматі на платформі «Ти як?». Примірники видання передадуть реабілітаційним центрам, організаціям, які працюють із людьми з ураженнями спинного мозку, та обласним військовим адміністраціям.

«Щоб не просто надати фахівцям робочий інструмент, а й поширювати філософію, закладену в довіднику SPINALIS: жити активним життям після травми», – додала дружина Президента.

Також під час заходу фундація Spinalis і Рівненський обласний госпіталь ветеранів війни підписали меморандум про медичне партнерство. Загалом між українськими та закордонними клініками укладено вже 50 партнерств. Програма міжнародного медичного партнерства була започаткована під час третього Саміту перших леді та джентльменів у вересні 2023 року.