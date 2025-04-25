У Києві Президент ушанував пам’ять загиблих від російського ракетного удару

Президент України Володимир Зеленський на місці російського удару балістичною ракетою по Києву вшанував пам’ять загиблих і заслухав доповідь міністра внутрішніх справ.

Глава держави поклав квіти до стіни будинку, зруйнованого внаслідок масованого обстрілу з боку Росії в ніч на 24 квітня. Ця атака забрала життя 12 людей. Зокрема, загинуло подружжя та їхній 17-річний син, 14-річна донька перебуває в лікарні.

«Передусім хотів би ще раз висловити співчуття від себе особисто й від усіх людей, я впевнений. На жаль, через трагічні втрати, через такий страшний удар російського агресора по наших людях, по наших цивільних людях», – сказав Президент.

Володимир Зеленський подякував рятувальникам, поліцейським і всім, хто допомагав постраждалим і ліквідовував наслідки обстрілу.

Пам’ять українців, яких убила Росія, також ушанували керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак, міністр з європейських справ Ірландії Томас Бірн, заступник міністра закордонних справ Литви Сігітас Міткус, 65 послів іноземних держав і міжнародних організацій, представники Офісу Президента, урядовці.

Глава держави висловив вдячність дипломатам за підтримку України та солідарність з українськими громадянами.

«Ваша присутність тут – це велика повага до українського народу, до боротьби за життя», – зазначив Володимир Зеленський.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів Президенту, що аварійно-пошукові роботи на місці трагедії завершилися лише сьогодні вранці, зараз тривають аварійно-відновлювальні заходи. За його словами, поранені 87 осіб, серед них 10 дітей і 25 літніх людей. Понад 30 постраждалих залишаються в лікарнях, зокрема з важкими пораненнями та ампутаціями.

Загалом унаслідок цього масованого російського обстрілу постраждав 51 будинок і кілька нежитлових приміщень.

«Ми прийняли заяву від кожного мешканця цього мікрорайону. І військова адміністрація, місцева влада займалася вже розселенням цих людей», – зазначив міністр.

У вшануванні взяли участь посли Австралії, Азербайджану, Аргентини, Бельгії, Бразилії, Вʼєтнаму, Греції, Данії, Естонії, Ізраїлю, Індонезії, Ірландії, Китаю, Кореї, Литви, Лівії, Мексики, Нідерландів, Норвегії, Пакистану, Португалії, Румунії, Сербії, Словенії, Таджикистану, Туреччини, Угорщини, Фінляндії, Хорватії, Чорногорії, Швеції, Японії, тимчасово повірені у справах Австрії, Алжиру, Болгарії, Великої Британії, Вірменії, Грузії, Іраку, Іспанії, Італії, Канади, Німеччини, Палестини, ПАР, Північної Македонії, Словаччини, США, Судану, Франції, Чехії, Швейцарії, заступниця глави місії Польщі та очільники місій ГУАМ, КМЄС, Моніторингової місії ООН з прав людини, Офісу гуманітарної допомоги ЄС, Організації економічного співробітництва та розвитку, УВКБ ООН, ЮНІСЕФ, ЄС, НАТО, Управління ООН з координації гуманітарних справ, Всесвітньої продовольчої програми ООН та Міжнародної організації з міграції.