У Києві розпочалася Друга міжнародна конференція Crimea Global. Understanding Ukraine through the South. Її ініціатори – Представництво Президента України в Автономній Республіці Крим та Офіс Кримської платформи, співорганізатори – Медійна ініціатива за права людини, Центр прав людини ZMINA, Український ПЕН.

Серед понад 100 учасників заходу – експерти, урядовці, посли та представники країн Африки, Азії й Латинської Америки.

Конференція присвячена поглибленню діалогу між Україною та країнами Африки, Азії й Латинської Америки, адже це – один із дипломатичних пріоритетів нашої держави. У межах заходу учасники зможуть ознайомитися з ситуацією в Україні, зокрема на фронті, а також обговорити шляхи підтримки Формули миру, відновлення правосуддя, глобальної продовольчої безпеки, успіхи нашої країни в Чорному морі та ситуацію з правами людини.

Особлива увага – звільненню Криму, що має важливе значення для країн цього регіону з точки зору реакції на порушення Статуту ООН, продовольчої, енергетичної безпеки, а також досвіду подолання колоніалізму.

Окремо постійна представниця Президента України в Автономній Республіці Крим Таміла Ташева розповіла про відновлення контролю України над Чорним морем та запровадження тимчасового коридору після припинення дії зернової угоди.

«Завдяки цьому коридору, навіть в умовах постійної загрози з боку російських окупаційних військ, через українські порти пройшло 76,8 мільйона тонн продукції, більшість якої – зернові. Цей коридор став критично важливим для глобальної продовольчої безпеки, особливо для країн, які сильно залежать від українського зерна», – додала Таміла Ташева.

Перша панельна дискусія була присвячена зусиллям світової спільноти заради досягнення справедливого миру для України.

Радниця керівника Офісу Президента Дарія Зарівна в межах свого виступу зазначила:

«Протягом усього лише одного покоління Східна Європа втратила свою незалежність через радянську окупацію й подальше домінування СРСР. Водночас у цей же період десятки країн за межами Заходу здобули незалежність. Це дало їм унікальну можливість залишатися осторонь європейських і євроатлантичних проблем та сварок. Ми повністю поважаємо право цих країн на нейтралітет. Ми усвідомлюємо, яким важким і тривалим був їхній шлях. Але вторгнення Росії в Україну – це зовсім інше. Це не конфлікт між Росією й Заходом. Це не проксі-війна. Для Росії це колоніальна війна. Для нас це боротьба за незалежність і виживання. Водночас її вплив значно виходить за межі наших кордонів: ядерна безпека, продовольча безпека, глобальна логістика, екологічна катастрофа. Якщо бодай одна спроба реколонізації увінчається успіхом, це поставить під загрозу суверенітет десятків держав по всьому світу. Цей ключовий факт відсутній у всіх іноземних мирних планах, які ми бачили до цього часу».

Стосовно можливості справедливого завершення цієї війни, а також унеможливлення подальших конфліктів Дарія Зарівна сказала: «Формула миру Президента Зеленського розроблена для того, щоб запобігти перетворенню війни на домінуючий інструмент міжнародної політики у XXI столітті. Сила цієї Формули полягає в колективних діях. Вона дає кожній державі доброї волі можливість проявити лідерство. Для країн, що не належать до Заходу, це шанс стати піонерами у впровадженні глобальних реформ».

Уперше ця міжнародна конференція відбулася торік та об’єднала понад 300 учасників.