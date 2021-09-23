Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 76-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

23 вересня 2021 року - 10:13

Переглянути всі відео
ностанні новини

У Києві розпочався двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз за участю Президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС

12 жовтня 2021 року - 09:38

Президент України обговорив з канцлером Німеччини та Президентом Франції питання досягнення миру на Донбасі

11 жовтня 2021 року - 19:08

В Україні 12 жовтня відбудеться онлайн-урок профорієнтації для школярів

11 жовтня 2021 року - 16:50

Захворюваність на COVID-19 зростає, але локдауну можна уникнути завдяки вакцинації та дотриманню карантинних обмежень – нарада у Президента

11 жовтня 2021 року - 16:00

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз
Двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз

12 жовтня 2021 року - 09:43

Перейти до всіх галерей

У Києві розпочався двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз за участю Президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС

12 жовтня 2021 року - 09:38

У Києві розпочався двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз за участю Президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочали засідання 23-го Саміту Україна – ЄС, який відбувається в Києві.

Зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав Глава Української держави. Вони поспілкувалися перед початком заходу.

У межах Саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву.

Президент України, Президент Європейської ради та Президент Європейської комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.

ф

Двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз

12 жовтня 2021 року - 09:43
Версія для друку