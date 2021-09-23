У Києві розпочався двадцять третій Саміт Україна – Європейський Союз за участю Президента Володимира Зеленського та керівництва ЄС

Президент України Володимир Зеленський, Президент Європейської ради Шарль Мішель і Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розпочали засідання 23-го Саміту Україна – ЄС, який відбувається в Києві.

Зранку керівники інституцій Європейського Союзу прибули до Маріїнського палацу, де їх вітав Глава Української держави. Вони поспілкувалися перед початком заходу.

У межах Саміту заплановане підписання низки угод між Україною та Європейським Союзом. За його результатами буде ухвалено спільну заяву.

Президент України, Президент Європейської ради та Президент Європейської комісії також зроблять заяви для представників ЗМІ за підсумками зустрічі.