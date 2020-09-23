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Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН
Виступ Президента України Володимира Зеленського на загальних дебатах 75-ї сесії Генеральної Асамблеї ООН

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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Польщі

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Польща
Зустріч Президента України з Президентом Республіки Польща

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У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Польщі

12 жовтня 2020 року - 12:18

У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Польщі

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася в Маріїнському палаці, глави держав заслухали рапорт начальника роти почесної варти. Військовий оркестр виконав державні гімни Республіки Польща та України.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда обійшли стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Республіки Польща. Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Анджей Дуда розпочали зустріч у форматі віч-на-віч. Після завершення зустрічі відбудуться українсько-польські переговори під головуванням президентів.

Після закінчення перемовин буде підписано двосторонні документи та відбудеться спілкування глав держав з представниками ЗМІ.

 

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Зустріч Президента України з Президентом Республіки Польща

12 жовтня 2020 року - 12:54
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