У Києві відбулася офіційна церемонія зустрічі президентів України та Польщі

Розпочалася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Президента Республіки Польща Анджея Дуди, який перебуває в Україні з офіційним візитом.

Під час офіційної церемонії зустрічі, що відбулася в Маріїнському палаці, глави держав заслухали рапорт начальника роти почесної варти. Військовий оркестр виконав державні гімни Республіки Польща та України.

Володимир Зеленський та Анджей Дуда обійшли стрій воїнів почесної варти.

Відбулося представлення членів офіційних делегацій України та Республіки Польща. Після офіційної церемонії Володимир Зеленський та Анджей Дуда розпочали зустріч у форматі віч-на-віч. Після завершення зустрічі відбудуться українсько-польські переговори під головуванням президентів.

Після закінчення перемовин буде підписано двосторонні документи та відбудеться спілкування глав держав з представниками ЗМІ.