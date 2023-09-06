У Києві відбувся третій Саміт перших леді та джентльменів, заснований дружиною Президента України Оленою Зеленською.

Це міжнародна діалогова платформа подружжів перших осіб країн світу, започаткована у 2021 році для обміну досвідом та реалізації спільних проектів заради добробуту людей на планеті. Перший та другий саміти відбулися у 2021 та 2022 роках відповідно.

До третього Саміту, який провели на території Національного заповідника «Софія Київська», особисто чи за допомогою відеозв’язку приєдналися 28 учасниць та учасників: перша леді Республіки Польща Агата Корнгаузер-Дуда, перша леді Турецької Республіки Еміне Ердоган, перша леді Республіки Кіпр Філіппа Карсера, перша леді Республіки Кенія Рейчел Руто, перша леді Держави Ізраїль Міхаль Герцог, дружина Президента Республіки Північна Македонія Елізабета Гьоргієвська, дружина Федерального президента Федеративної Республіки Німеччина Ельке Бюденбендер, дружина Прем’єр-міністра Белізу Россана Брісеньо, дружина Федерального президента Республіки Австрія Доріс Шмідауер, перша леді Республіки Албанія Арманда Бегай, дружина Президента Європейської ради Амелі Дербаудренгієн, дружина Прем'єр-міністра Сполученого Королівства Великої Британії та Північної Ірландії Акшата Мурті, дружина Прем'єр-міністра Іспанії Марія Бегонья Гомес Фернандес, Президентка Європейського парламенту Роберта Мецола, президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, дружина Прем'єр-міністра Японії Юко Кішіда, Її Королівська Високість Кронпринцеса Норвегії Метте-Маріт, Її Величність Королева Швеції Сільвія, перша леді Литовської Республіки Діана Наусєдєнє, партнер Президентки Словацької Республіки Юрай Різман, перший джентльмен Республіки Словенія доктор Алеш Мусар, дружина Прем’єр-міністра Республіки Вірменія Анна Акопян, перша леді Естонської Республіки Сір’є Каріс, перша леді Чеської Республіки Єва Павлова, перша леді Сербії Тамара Вучич, дружина Прем'єр-міністра Швеції Брігітта Ед, чоловік Прем'єр-міністерки Данії Бо Тенгберг, перша леді Ісламської Республіки Пакистан Саміна Алві.

Тема третього Саміту – «Ментальне здоров’я: крихкість і стійкість майбутнього».

«Уже давно для всіх свідомих людей – принаймні у вільному світі – аксіомою є те, що людське життя важливе. Настав час зробити аксіомою й те, що важлива і його якість. А ментальне здоровʼя – основа цієї якості. Неможливо назвати якісним життя у постійній тривозі, страху, невизначеності», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді України відкрила Саміт промовою до учасників.

«Говорячи про Україну, у світі дуже часто використовують слово «resilience» – «стійкість». Це, мабуть, справді про нас. І ми це розуміємо. І це те, що ми плекаємо. Чого бажаємо одне одному, що намагаємося досліджувати й розвивати. Стійкість – це здатність долати випробування й жити повноцінним життям. Особиста стійкість кожної окремої людини є складовою стійкості суспільства. Через людину – до родини, від родини – до колективу, громади, зрештою – до всієї країни. Тому немає більш стратегічного завдання для будь-якої країни, ніж створити умови для стійкості кожної людини. Пишаюся тим, що Україна демонструє світові, на що здатні люди, об’єднані спільною цінністю. Наша цінність – це людське життя. А в основі людського життя завжди любов», – сказала вона.

Ведучими третього Саміту стали британський актор, режисер, письменник Стівен Фрай та українська журналістка Ганна Гомонай.

Саміт складався з трьох панелей: «Ментальне здоров’я: баланс стійкості та крихкості», «Вплив війни на ментальне здоров'я», «Покоління, яке керуватиме світом за 15 років».

На першій панелі як спеціальний гість виступив держсекретар США Ентоні Блінкен.

У межах фахової дискусії ведучий заходу Стівен Фрай і лікар-психотерапевт, автор документальних фільмів і науково-популярних книг, директор Інституту психічного здоров’я Українського католицького університету й Українського інституту когнітивно-поведінкової терапії Олег Романчук обговорили питання захисту ментального здоров'я.

Також на першій панелі відбулася презентація результатів міжнародного соціологічного дослідження щодо ментального здоров’я та ставлення до нього в різних країнах світу, яке на замовлення Саміту провела британська компанія Alligators Digital, що має низку нагород у сфері інноваційних досліджень. Опитування здійснено в межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» з ініціативи першої леді України за підтримки Всесвітньої організації охорони здоров’я. Експертну підтримку дослідження забезпечили Координаційний центр з психічного здоров’я при Кабінеті Міністрів України, BRAND UKRAINE та ГО «Безбар'єрність».

Згідно з його результатами, ментальне здоров’я входить до п’ятірки найбільших глобальних викликів майбутнього.

На Mental Stage, спеціальній додатковій локації цьогорічного Саміту, ведучим якої був Тимур Мірошниченко, за участю міністра охорони здоров’я України Віктора Ляшка та міністрів охорони здоров’я різних країн, зокрема Литви, Естонії та Молдови, відбулася презентація проекту міжнародного медичного партнерства, який започатковується під патронатом Саміту перших леді та джентльменів.

Учасники відзначили, що через повномасштабну війну наша медична система потерпає щодня, пошкоджено 1427 медзакладів, іще 189 зруйновано. Тому медичні заклади потребують підтримки, щоб розвиватися й надавати якісну допомогу українцям.

У межах третього Саміту перших леді та джентльменів було укладено 25 меморандумів про медичне партнерство. Тобто українські лікарні отримали 25 «побратимів» у різних куточках світу, із якими зможуть співпрацювати та обмінюватися досвідом.

Партнерами українських лікувальних установ стали вісім медзакладів із Франції, по два – з Литви, Латвії, Молдови та Північної Македонії, а також провідні лікарні Польщі, Австрії, Данії, Естонії, Ірландії, Швеції, Іспанії, Канади, Ізраїлю та Нідерландів.

З українського боку партнерами виступатимуть лікарні Київської, Дніпропетровської, Одеської, Миколаївської, Львівської, Тернопільської, Вінницької, Рівненської, Івано-Франківської та Закарпатської областей.

Дитячі лікарні уклали партнерство із закладами Данії, Нідерландів, Ізраїлю, Іспанії, Латвії, Польщі, Франції, реабілітаційні центри – з лікарнями Литви, Латвії та Швеції. Медзаклади, що надають послуги з психічного здоров'я, співпрацюватимуть із лікувальними установами Франції, Північної Македонії та Канади. Університетські та багатопрофільні лікарні уклали партнерство з Австрією, Ірландією, Естонією, Північною Македонією та Молдовою.

До учасників заходу звернувся Президент України Володимир Зеленський.

Під час другої панелі Саміту «Вплив війни на ментальне здоров'я» також виступили спеціальні гості: Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен та державний секретар США Ентоні Блінкен.

«Стійкість людей має межі. У кожного й кожної – своя межа. Але в усіх ця межа – в емоціях, у тому невидимому багажі відчуттів, який спонукає людину діяти. Діяти так чи інакше – заради світла чи на зло, заради блага чи на шкоду. На шкоду собі чи, не дай боже, близьким, суспільству. Чи буде так, визначається внутрішнім світом кожної людини, її ментальним здоров’ям. Варто подбати, щоб це було саме здоров’я людини, а не хронічна хвороба війни. І я вдячний, що цей Саміт і таку представницьку дискусію присвячено саме тематиці ментального здоров’я», – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники обговорили, як війни та конфлікти впливають на ментальне здоров'я та чи можливо до цього адаптуватися.

Згідно з результатами дослідження, проведеного для Саміту, наслідки війни відчувають люди в усьому світі. Вона впливає не лише на тих, хто перебуває безпосередньо в зонах конфлікту. Кожен другий у світі вважає, що війна Росії проти України позначилася на його житті та ментальному здоров’ї.

Опитування відбулося в 11 країнах: Аргентині, Бразилії, Великій Британії, Ізраїлі, Німеччині, Польщі, США, Туреччині, Україні, Хорватії, Японії. Зокрема, 40% громадян Німеччини, 36% громадян Польщі, 36% громадян США кажуть, що будь-яка війна у світі зачіпає і їх.

На головній сцені заходу відбулася розмова «Бути людиною на війні». Участь у ній взяли: модератор – французький письменник, режисер Бернар-Анрі Леві, хірург-доброволець Алексіс «Корінф» Чолас, військова-доброволиця Руслана «Незламна Руся» Данілкіна, правозахисниця, лауреатка Нобелівської премії Олександра Матвійчук.

На дискусійній панелі за модераторства головної редакторки The Economist Занні Мінтон Беддоуз та за участю першої леді України Олени Зеленської, першої леді Литви Діани Наусєдєнє, першої леді Чехії Єви Павлової, першого джентльмена Словенії доктора Алеша Мусара, засновника Ізраїльського центру лікування психотравм Денні Брома, завідувача відділу Інституту фізіології Національної Академії Наук України Віктора Досенка обговорювали питання, як підтримувати ментальне здоров’я під час війни.

Дружина Президента України, зокрема, відзначила, що саме для збереження ментального здоров’я українців за її ініціативою запущено програму «Ти як?»

«Ми поставили собі за мету зробити психологічну допомогу такою ж повсюдною, як медична. Діють унікальні програми для допомоги ветеранам, дітям, жертвам воєнного насильства. Паралельно ми акцентуємо на необхідності самодопомоги – щоб людина знала, як їй подолати, наприклад, панічну атаку, як заспокоїтися. Хочемо донести суспільству: біль – не те, чого можна соромитися. Бути «не ок» – теж нормально. Шукати підтримки – відповідально й правильно. Бо лише врівноважена людина може бути корисною й допомагати іншим», – наголосила перша леді України.

Вона також акцентувала, що в межах опитування 52% українців сказали, що їм допомагають триматися інші люди, комунікація з ними. 33% серед тих, хто не постраждав від світових конфліктів, покладаються на емоційну підтримку родини (66% – серед тих, хто має власний досвід конфліктів у світі).

«Я б конкретизувала це як «взаємодопомога» та «спільнодія». Більшість українців нині так чи інакше волонтерить. У нас кажуть: «Очі бояться, а руки роблять». Так ми й живемо. Також тримає надія. На перемогу – це зрозуміло, а ще на справедливість. Будь-який психолог вам скаже, що це важлива потреба людини – відчувати справедливість, знати, що кривдник буде покараний. Це допомагає потерпілим відновитися. Ми сподіваємося, що світ покарає воєнних злочинців», – зазначила дружина Президента.

На спеціальній додатковій локації цьогорічного Саміту Mental Stage обговорювали вплив культури на ментальний стан. Участь у цій розмові взяли: французький режисер Мішель Азанавічус, фотографи Влада та Костянтин Ліберови, актор і режисер Шон Пенн.

«Український спротив та українська стійкість мають також культурний, навіть філософський вимір. І це теж складова нашого ментального стану. Так, війна завдає безліч травм. Але ж і стійкість має багато вимірів. І головну здатність – перетворювати травму на зростання», – зазначила Олена Зеленська.

На третій панелі Саміту учасники приділили увагу темі «Покоління, яке керуватиме світом за 15 років».

Яким бачать світ і своє майбутнє в ньому сучасні підлітки та молоді люди віком від 13 до 24 років, із якими викликами стикаються щодня та як їх долають – у панельній дискусії на цю тему взяли участь модераторка – співзасновниця та президентка дитячого благодійного фонду Theirworld Сара Браун, перша леді Естонії Сір'є Каріс, перша леді Сербії Тамара Вучич, дружина Прем'єр-міністра Вірменії Анна Акопян, партнер Президентки Словаччини Юрай Різман, психологиня Наталія Підлісна, український стендап-комік та волонтер Василь Байдак, актор Річард Гір, який долучився онлайн.

Учасники також обговорили цифровізацію світу та її наслідки для психіки молоді.

Згідно з даними соціологічного дослідження, які презентували на Саміті, соцмережі впливають на психологічний стан молоді гірше, ніж на користувачів іншого віку (79% проти 65% в інших вікових групах). Попри те що молоді люди є найактивнішими користувачами соціальних мереж, вони усвідомлюють їхній негативний вплив.

Водночас саме соцмережі в період війни дають молоді відчуття зв’язку зі спільнотою та причетності до чогось позитивного (73%).

На третій панелі заходу також виступив режисер Антоніо Лукіч («Мої думки тихі», «Люксембург, Люксембург»). Він презентував учасникам свою нову короткометражну стрічку «Як я провів літо».

«Іще одна складова ментального здоров’я – побудова порозуміння між поколіннями. Бо хоч би якого віку ми були, у життєвих випробуваннях ми завжди на одному боці», – зауважила Олена Зеленська.

Вона наголосила, що на Саміт не витрачено державних коштів. Видатки на його проведення покривають міжнародні організації та бізнес-партнери.

Зокрема, це Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Міжнародна організація з міграції, а також Mastercard, Ялтинська європейська стратегія, ГО «Безбар’єрність», Всеукраїнська програма ментального здоров’я «Ти як?», Київська школа економіки, агрохолдинг VITAGRO, мережа АЗК UPG, Благодійний фонд BGV, La Famiglia.

«Ми поставили собі за мету, щоб кожен Саміт мав практичний результат. Торік, об’єднавши небайдужих людей з усього світу, ми змогли зібрати понад 6 мільйонів доларів, що дало нам змогу придбати 92 сучасних реанімобілі, які зараз рятують життя українців. Цьогоріч одним із результатів Саміту стало заснування мережі медичного партнерства між країнами. Ми врятуємо ще більше життів.

Тож із вдячністю, з надією, з вірою в людину і в любов ми сьогодні ділимося зі світом своєю стійкістю», – резюмувала дружина Президента України.