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У Києві відбувся захід, покликаний нагадати про злочинну депортацію РФ українських дітей

18 березня 2025 року - 23:28

У Києві відбувся захід, покликаний нагадати про злочинну депортацію РФ українських дітей

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA у Києві відбувся захід, покликаний нагадати про жорстокі злочини Росії щодо українських дітей та необхідність підтримки з боку міжнародної спільноти для їх припинення.

Подія відбулася в день другої річниці видачі Міжнародним кримінальним судом ордерів на арешт російського диктатора Володимира Путіна та уповноваженої з прав дитини Марії Львової-Бєлової за незаконну депортацію українських дітей.

Вистава «Птах на горищі» Національного театру імені Марії Заньковецької розповідає історію 13-річної дівчини з окупованого Маріуполя, яку російські військові роз’єднали з мамою під час «фільтрації». Єдиний спосіб спілкуватися з нею – це записувати відео на горищі будинку російської родини, у яку потрапила дитина.

«Два роки тому світ визнав те, що ми знали із самого початку: ці злочини не можна ігнорувати. Але одного ордера замало. Поки наші діти залишаються в руках Росії, їх продовжують русифікувати, мілітаризувати та змушувати забути, хто вони є», – наголосила радниця керівника Офісу Президента, операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна. 

Радниця-уповноважена Президента з прав дитини та дитячої реабілітації Дар'я Герасимчук зазначила, що ініціатива Bring Kids Back UA була створена Главою держави як відповідь на цей російський злочин. Її мета – знайти дітей, повернути їх додому й допомогти реінтегруватися в українське суспільство.

У межах заходу також відбулася презентація виставки «Вкрадене дитинство». Експозиція складається з робіт сучасних українських художників на тему примусової депортації українських дітей: відео-арту Михайла Алексеєнка та скульптур Юлії Беляєвої.
На заході були присутні іноземні дипломати, представники міжнародних організацій, громадські діячі та митці.

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