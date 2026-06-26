У Києво-Печерській лаврі Президент та перша леді помолилися за Україну разом зі священниками з різних регіонів, які постраждали від російської агресії

З нагоди Дня Конституції Президент України Володимир Зеленський та перша леді Олена Зеленська взяли участь у спільній молитві за Україну, що відбулася у Києво-Печерській лаврі.

Глава держави наголосив, що вперше молитва поєднала священників з різних регіонів та міст України: Харківщини, Сумщини, Дніпра, Чернігова, Ірпеня, чиї церкви пошкодили і зруйнували російські удари. Разом із ними за Україну молилися священники з Бердянська, Одещини і Тернопільщини, які пройшли пекло російського полону.

«Отець Василь Федоренко, який поєднав Божу і військову служби – боронив Маріуполь і хрестив бійців на “Азовсталі”. Капелан Микола Лучинський, що відкрив у храмі Хмельницька експозицію про цю війну та експонати якої привіз сам – сам безпосередньо після регулярних поїздок на фронт. Служитель парафії на Франківщині Іван Теремко, який колись переніс ампутацію, а сьогодні навідує і зміцнює дух наших важкопоранених бійців. Очільник польського костелу на нашій Миколаївщині Павел Станяшек, який народився в Польщі, але з 2014 року живе в Україні, обравши своєю місією поміч нашим людям і воїнам на фронті. І Валентин Гороховський з Херсона, який не здав свою церкву окупантам, вивіз із захопленого міста багатьох дітей і повернувся у свій храм після звільнення Херсона, бо правда завжди бере гору», – сказав Президент.

Священник Православної церкви України Валентин Гороховський зазначив, що держава має надалі захищати свободу релігії в Україні від російських імперських зазіхань. За його словами, Україна має здобути перемогу над агресором, а справедливий мир стане нагородою для всього народу – можливістю жити у своїй державі та молитися у рідній церкві.

Священник Української греко-католицької церкви, настоятель храму Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ в Ірпені Мирослав Латинник наголосив, що попри дії російських окупантів, які пошкодили українські храми, українці не втратили надії та віри.

«Коли на нашу землю прийшла повномасштабна війна, наш храм перестав бути лише місцем богослужінь. Він став місцем молитви, прихистку, підтримки і надії. Як і тисячі українських домівок, він зазнав поранень. Але кожна вибита шибка, кожен уламок у стіні стали не знаком поразки, а свідченням незламності. Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться», – зазначив священник.

Капелан Національної гвардії України Василь Федоренко додав, що сьогодні українська земля потерпає від страждань, але наші воїни обов’язково здобудуть перемогу над ворогом.

Молитву виголосили предстоятель Православної церкви України Епіфаній, єпископ Закарпатської реформатської церкви Олександр Зан-Фабіан, представник Всеукраїнського союзу церков євангельських християн-баптистів Ігор Бандура, єпископ Української єпархії Вірменської апостольської церкви Маркос Оганесян та старший єпископ Української церкви християн віри євангельської Анатолій Козачок. Молилися за волю України, справедливий мир, відновлення територіальної цілісності нашої держави, підтримку українських захисників та захисниць, єдність і стійкість усього Українського народу.

Президент та перша леді поставили в Успенському соборі свічки за мир в Україні.

Через російську агресію в Україні постраждало понад 740 релігійних споруд та культових об’єктів. Зокрема, близько 200 храмів та молитовних будинків зруйновані повністю. Під час окупації Ірпеня росіяни неодноразово обстрілювали храм Різдва Пресвятої Богородиці УГКЦ. Один з фрагментів міни, яка влучила у фасад храму, глава УГКЦ Святослав Шевчук восени 2022 року передав Папі Римському Франциску. Також під час російської окупації був серйозно пошкоджений храм Святих апостолів Петра і Павла в Бучі.

Торік окупанти обстріляли будівлі Дніпровської духовної семінарії ПЦУ та Свято-Петро-Павлівський храм у Дніпрі. У травні цього року внаслідок російського ракетного удару сильно постраждав храм Святого мученика Іоана Воїна у селі Слов’янка на Дніпровщині. У Сумах через атаку безпілотників пошкоджені будівлі та дзвіниця Свято-Воскресенського кафедрального собору. У Харкові внаслідок ракетних атак постраждали молитовний будинок громади «Всіх Святих» Української лютеранської церкви та помісна церква християн віри євангельської «Свята Трійця». У Балаклії окупанти пошкодили та розграбували молитовний будинок об’єднання «Українська церква християн віри євангельської». У селі Руські Тишки на Харківщині під час окупації росіяни знищили храм Архістратига Божого Михаїла. У Чернігові під час ворожих обстрілів постраждала пам’ятка архітектури національного значення XVII–XVIII століть – кафедральний собор Святої великомучениці Катерини.