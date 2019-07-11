У команді Президента запропонували розширити програму субсидій

Представник Президента у Кабінеті Міністрів Андрій Герус повідомив, що днями уряд затвердив постанову, якою запровадив спеціальне мито на імпорт із Російської Федерації дизельного пального (трубопровідним транспортом) та скрапленого газу. За його оцінками, завдяки цьому держбюджет отримає близько 2 млрд грн на рік. Ці кошти необхідно спрямувати на субсидії.

«Український бюджет додатково отримає близько 2 млрд грн на рік. На мою думку, ці кошти необхідно спрямувати на розширення програми субсидій для малозабезпечених верств населення», – зазначив представник Президента в уряді на своїй сторінці у Facebook. За його інформацією, станом на січень 2018 року 6,9 млн домогосподарств користувалися субсидіями, однак унаслідок різних рішень і подій станом на січень поточного року кількість субсидіантів зменшилась до 3,6 млн домогосподарств.

«Це вилилося у зниження платіжної дисципліни, збільшення боргів за житлово-комунальні послуги. На моє переконання, додатково 1-1,5 млн незабезпечених сімей обґрунтовано мають право на субсидії, тому ми зараз розробляємо відповідні зміни до правил отримання субсидій», – повідомив він.

Андрій Герус зазначив, що спільне рішення Президента та уряду про запровадження спецмита ухвалено у відповідь на розширення російських економічних санкцій. Він нагадав, що у квітні-травні РФ обмежила поставки в Україну нафти, моторного мастила, бітуму, етанолу, вугілля тощо. Згідно з рішенням українського уряду, спеціальне мито на дизельне пальне становитиме з 1 серпня 3,75% (з 1 жовтня – 4%), а на скраплений газ – 1,75% (з 1 жовтня – 3%).

Представник Президента у Кабінеті Міністрів зауважив, що відповідне рішення ніяк не вплине на роздрібні ціни на АЗС, оскільки на ринку є конкуренція та альтернативні джерела поставок з Білорусі, країн ЄС (Литва, Польща), поставки морем тощо.

Він також додав, що нині на ринку нафтопродуктів спостерігається профіцит ресурсу, є підстави для подальшого зниження роздрібних цін.