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Свобода повинна перемагати завжди, коли хтось кидає їй виклик – виступ Президента України в Національному університеті оборони США
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У Конгресі США Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної партії в Палаті представників

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У Конгресі США Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної партії в Палаті представників

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Демократичної партії в Палаті представників Гакімом Джеффрісом та конгресменами-демократами.

Глава держави відзначив потужну двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу, яка надається Україні для боротьби з російською агресією.

Під час зустрічі Президент обговорив із конгресменами ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, у посиленні протиповітряної оборони, особливо з настанням зимового періоду.

Також порушувалися питання спільного зі США виробництва необхідного для України озброєння. Володимир Зеленський високо оцінив проведення у Вашингтоні українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбулася 5-6 грудня.

«Зараз, коли Україна звільнила 50% своїх територій, незаконно окупованих росіянами з 2022 року, забезпечила роботу «зернового коридору» та перемагає в Чорному морі, нам як ніколи потрібне продовження підтримки США та єдність наших партнерів», – сказав Президент. 

Глава держави запевнив, що Україна використовує всю допомогу Сполучених Штатів надзвичайно прозоро, ефективно й відповідально, у тісній співпраці з американськими партнерами. 

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Під час візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із керівниками американських оборонних компаній. Володимир Зеленський розповів про ідею створити оборонний хаб у Європі, який розміщуватиметься на території України, 12 грудня 2023 року.
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