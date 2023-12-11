У Конгресі США Володимир Зеленський зустрівся з лідерами Демократичної партії в Палаті представників

Під час робочого візиту до Сполучених Штатів Америки Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером Демократичної партії в Палаті представників Гакімом Джеффрісом та конгресменами-демократами.

Глава держави відзначив потужну двопалатну та двопартійну підтримку з боку Конгресу, Президента США Джозефа Байдена та всього американського народу, яка надається Україні для боротьби з російською агресією.

Під час зустрічі Президент обговорив із конгресменами ключові потреби України в озброєнні та військовій техніці, у посиленні протиповітряної оборони, особливо з настанням зимового періоду.

Також порушувалися питання спільного зі США виробництва необхідного для України озброєння. Володимир Зеленський високо оцінив проведення у Вашингтоні українсько-американської конференції оборонних індустрій, яка відбулася 5-6 грудня.

«Зараз, коли Україна звільнила 50% своїх територій, незаконно окупованих росіянами з 2022 року, забезпечила роботу «зернового коридору» та перемагає в Чорному морі, нам як ніколи потрібне продовження підтримки США та єдність наших партнерів», – сказав Президент.

Глава держави запевнив, що Україна використовує всю допомогу Сполучених Штатів надзвичайно прозоро, ефективно й відповідально, у тісній співпраці з американськими партнерами.