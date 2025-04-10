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У Кривому Розі Президент ушанував пам’ять загиблих від російського ракетного удару

11 квітня 2025 року - 17:30

У Кривому Розі Президент ушанував пам’ять загиблих від російського ракетного удару

Президент України Володимир Зеленський ушанував пам’ять загиблих унаслідок російського ракетного удару по Кривому Рогу 4 квітня.

Глава держави встановив лампадку та поклав іграшку на місці влучання у дитячий майданчик.

Володимир Зеленський і начальник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак оглянули місце удару. Російські окупанти вдарили балістичною ракетою по місту, по території поряд із житловими будинками та дитячому майданчику, минулої п’ятниці по обіді. Ця атака забрала життя 19 людей, із яких дев’ять – діти. Найменшому було три роки. Ще 75 українців та українок зазнали поранень, зокрема 17 дітей. Лікарі борються за життя постраждалих.

 

Під час рятувальної операції, яка розпочалася одразу після ракетного обстрілу, РФ завдала дронового удару по житлових будинках та інфраструктурі. Унаслідок цього загинула одна людина та ще п'ятеро були поранені.

Також у місті пошкоджено 60 багатоквартирних і 23 приватних будинки, три освітні заклади.

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