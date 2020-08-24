У Кривому Розі Президент зустрівся з ветеранами АТО/ООС та матерями загиблих і зниклих безвісти українських захисників

У межах робочої поїздки на Дніпропетровщину Президент України Володимир Зеленський у Кривому Розі зустрівся з матерями загиблих українських захисників, ветеранами АТО/ООС та учасниками проекту Invictus Kryvbas, які змагаються за честь стати членами збірної України для участі в міжнародних «Іграх нескорених».

Координатор робочої групи з питань зниклих безвісти на Донбасі та військових і цивільних заручників (полонених), колишній куратор батальйону «Кривбас» Микола Колесник подякував Главі держави за бажання поспілкуватися з тими, хто пережив Дебальцівський та Іловайський котли. Також він розповів, що попередній владі було незручно згадувати про Іловайську трагедію.

«Не колони патріотів очолювати потрібно, а відповідати за два котли, в яких був батальйон «Кривбас», – зазначив Микола Колесник.

Матері загиблих і зниклих безвісти учасників війни на Донбасі попросили у Глави держави посприяти запуску роботи секретаріату постійної Комісії з розшуку зниклих безвісти, без якої немає можливості створювати пошукові групи українських воїнів та формувати єдиний реєстр зниклих безвісти. Також до Володимира Зеленського звернулися з проханням сприяти підтримці законопроекту про статус полонених і зниклих безвісти – подати документ до парламенту від імені Президента як невідкладний.

«Готовий підтримати цей законопроект», – сказав Глава держави.

У Кривому Розі Володимир Зеленський також зустрівся із заступником Державного секретаря США Стівеном Біганом. Разом вони відвідали сквер Героїв і вшанували пам'ять загиблих захисників України, поклавши квіти до меморіалів полеглим воїнам АТО та жертвам Іловайської трагедії.

На Центральному кладовищі Кривого Рогу поховані 82 бійці – учасники війни на Донбасі, 13 з яких – воїни окремого батальйону «Кривбас». 29 серпня 2014 року батальйон втратив в Іловайському котлі 21 бійця. Пам’ятний знак на їхню честь розміщений у міському сквері Героїв.

Президент наголосив, що одне з найважливіших завдань для держави – це інтеграція учасників війни у мирне життя та в соціальне середовище.

«І ми, і всі українці після нас будуть завжди вдячні героям, які захистили Україну в тому найтяжчому 2014 році, в наступні роки. Тоді справді була збережена єдність нашої держави – завдяки тому, що об’єдналися всі, суспільство реально стало на захист України», – зазначив Глава держави.