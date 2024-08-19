У Кривому Розі запрацювала третя «Школа супергероїв» на Дніпровщині

Під час робочої поїздки на Дніпровщину Президент Володимир Зеленський і перша леді Олена Зеленська відвідали «Школу супергероїв» у Кривому Розі.

Глава держави з дружиною оглянули класи та ознайомилися з навчальним процесом у цій школі при лікарні. Тут зможуть здобувати знання й отримувати необхідну допомогу діти, які перебувають на тривалому лікуванні.

Створення цієї «Школи супергероїв» повністю профінансувала Фундація Олени Зеленської.

«Діти, які у Кривому Розі перебувають у лікарнях, стикаються не лише з хворобами, а й з реаліями війни. Тому «Школа супергероїв» для них – це більше, ніж просто класи. Це місце, де їм повертають дитинство, надію та підтримку», – зазначила перша леді.

У закладі є все необхідне для навчання. Зокрема, облаштовані два освітні класи, ігрова зона для дошкільнят, кабінет ментального здоров’я та бібліотека.

«Саме такі результати надихають нас робити більше й продовжувати шукати донорів для відкриття таких шкіл у нових містах», – наголосила директорка Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

Загалом цього року Фундація профінансувала створення шести нових «Шкіл супергероїв», залучивши кошти іноземних партнерів. Крім Кривого Рогу, до старту нового навчального року вже готові освітні класи при лікарнях у Вінниці та Рівному. Незабаром вони запрацюють також у Львові, Одесі й Полтаві.

«Ми дякуємо Фундації за віру в наш проєкт і можливість бачити щасливих супергероїв у нових класах», – зауважила директорка державної установи «Школа супергероїв» Наталія Жилінська.

«Школи супергероїв» є вже в 11 містах. Торік їхніми учнями стали понад 15 тисяч дітей.