У Кропивницькому Президент відвідав воїнів, які лікуються після поранень, та відзначив їх державними нагородами

Під час робочої поїздки на Кіровоградщину Президент України Володимир Зеленський відвідав лікарню, де, зокрема, надають медичну, психологічну та реабілітаційну допомогу військовим, членам їхніх родин та внутрішньо переміщеним особам.

Глава держави оглянув оновлений операційний блок, де минулого місяця завершили реконструкцію та додали девʼять операційних.

Володимир Зеленський поспілкувався з воїнами, які зазнали поранень у боях на Донеччині й Запоріжжі, відзначив їх державними нагородами та побажав якнайшвидшого одужання.

«Дякую вам за все, шановні бійці. Ми всі вам вдячні за захист нашої країни, її свободи та незалежності», – сказав Президент.