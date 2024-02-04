У Кропивницькому Володимир Зеленський провів нараду щодо соціально-економічної та безпекової ситуації на Кіровоградщині

Під головуванням Президента України Володимира Зеленського у Кропивницькому відбулася координаційна нарада з питань соціально-економічної та безпекової ситуації в Кіровоградській області.

Начальник Кіровоградської обласної військової адміністрації Андрій Райкович поінформував Главу держави про поточну ситуацію в регіоні, захист об’єктів критичної інфраструктури.

Окремо він розповів про допомогу, яку Кіровоградщина надає фронту та фронтовим областям. Зокрема, регіон допомагає Запорізькій області в будівництві фортифікаційних споруд, що є пріоритетним завданням військово-політичного керівництва держави. Кіровоградщина також бере участь у комплектуванні підрозділів і забезпеченні технікою Сил оборони України.

Президента поінформували, що в Кіровоградській області відновили діяльність майже 94% підприємств від довоєнної кількості. Крім того, тут прийняли 84 релокованих підприємства.

Начальник ОВА також зазначив, що в межах ініційованого Главою держави проєкту «Зроблено в Україні» місцеві машинобудівні підприємства можна залучати до виконання замовлень для оборонних потреб.

Президент України зі свого боку наголосив на важливості збереження та створення нових робочих місць у регіоні.

Учасники наради також обговорили питання забезпечення Кіровоградщини водою. Глава держави поставив завдання Прем'єр-міністру Денису Шмигалю щодо напрацювання відповідних рішень.

Розглянули на нараді й шляхи розв’язання найбільш актуальних соціальних питань, насамперед стосовно допомоги внутрішньо переміщеним особам, майже 90 тисяч яких залишилися жити на Кіровоградщині. Нині для них діє обласна програма підтримки та інтеграції.

Кіровоградська область активно працює над облаштуванням укриттів у закладах освіти для забезпечення навчального процесу.

Окремо йшлося про ситуацію в урановидобувній галузі. Очільник уряду Денис Шмигаль і міністр енергетики Герман Галущенко доповіли про основні проблемні питання в цій сфері. Володимир Зеленський доручив опрацювати ці питання та найближчим часом запропонувати шляхи їх розв’язання.

Крім того, Президент України заслухав доповідь командувача оперативно-стратегічного угруповання військ «Одеса» Михайла Драпатого щодо оперативної обстановки в зоні відповідальності.

Акцентували на заходах із захисту неба від російських терористичних атак. Глава держави доручив Прем’єр-міністру розробити механізм закупівлі систем РЕБ коштом обласних і місцевих бюджетів, щоб дати більше можливостей якісно захистити критичну інфраструктуру.

Начальники обласних управлінь Служби безпеки України та Національної поліції повідомили про заходи з протидії можливим крокам ворога щодо транзиту військової та гуманітарної допомоги.