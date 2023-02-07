У Лондоні Президент України зустрівся з Прем’єр-міністром Великої Британії

У межах візиту до Великої Британії Президент України Володимир Зеленський зустрівся з Прем’єр-міністром Сполученого Королівства Ріші Сунаком.

Глава держави висловив подяку британському народу та особисто Ріші Сунаку за всебічну підтримку України в протидії російській агресії. Він наголосив, що Сполучене Королівство є нашим надійним партнером і другом, який став одним зі світових лідерів у допомозі Українській державі.

«Дякую за зусилля щодо зміцнення обороноздатності України, за надану гуманітарну та фінансову допомогу після початку повномасштабної агресії, за підтримку українців, які вимушено покинули свої домівки через російську війну», – сказав Володимир Зеленський.

Президент поінформував Прем’єр-міністра Великої Британії про ситуацію на фронті та ключові потреби Збройних Сил в озброєнні та військовій техніці. Він наголосив на важливості отримання Україною необхідної зброї від союзників для того, щоб зупинити російський наступ і звільнити всі тимчасово окуповані українські території.

Під час зустрічі Володимир Зеленський і Ріші Сунак обговорили оборонну співпрацю та весь комплекс питань двостороннього порядку денного: реалізацію формули миру, євроатлантичну інтеграцію України, майбутню підтримку з боку Великої Британії, можливість залучення британської сторони до повоєнної відбудови нашої країни, а також низку інших перспективних проектів.

Окремо обговорювалося питання недопущення російських і білоруських спортсменів до участі в Олімпійських іграх 2024 року в Парижі.