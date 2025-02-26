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Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України
Наші команди працюють з Америкою, готуємося до перемовин уже цієї п’ятниці – звернення Президента України

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У Лондоні розпочався саміт, присвячений Україні

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У Лондоні розпочався саміт, присвячений Україні

2 березня 2025 року - 16:55

У Лондоні розпочався саміт, присвячений Україні

У Лондоні розпочався саміт щодо ситуації в Україні.

У ньому беруть участь лідери України, Великої Британії, Данії, Італії, Іспанії, Канади, Нідерландів, Німеччини, Норвегії, Польщі, Румунії, Фінляндії, Франції, Чехії, Швеції, а також міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан, Генеральний секретар НАТО Марк Рютте, Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн і Голова Європейської ради Антоніу Кошта.

Саміт організував Премʼєр-міністр Великої Британії Кір Стармер. На заході обговорять виклики, які постали перед Україною та всією Європою, боротьбу проти російської агресії та пошуки шляхів до справедливого, стійкого миру.

Зокрема говоритимуть про те, як зміцнити позиції України – продовженням військової допомоги та посиленням економічного тиску на Росію.

За результатами зустрічі союзники скоординують позиції, напрацюють спільний план дій та конкретні кроки для закінчення війни справедливим миром і надання Україні надійних гарантій безпеки.

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Робочий візит Президента України до Великої Британії

1 березня 2025 року - 22:26
У Лондоні Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Премʼєр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, 2 березня 2025 року.
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