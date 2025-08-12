Президент:

Мир може бути сталим тільки за участю України в підготовці відповідних рішень – звернення Президента
12 серпня 2025 року - 20:50

У Лондоні Володимир Зеленський і Кір Стармер обговорили очікування від зустрічі на Алясці, продовження підтримки України та гарантії безпеки

14 серпня 2025 року - 14:58

Коаліція охочих обговорила ключові пункти гарантій безпеки для України, подальшої підтримки та розвитку спільних проєктів

13 серпня 2025 року - 22:31

Лідери України та інших європейських країн скоординували позиції зі США перед зустріччю на Алясці

13 серпня 2025 року - 22:00

Україна та європейські партнери узгодили п’ять спільних принципів – Володимир Зеленський

13 серпня 2025 року - 20:59

Робочий візит Президента України до Великої Британії
14 серпня 2025 року - 14:57

У Лондоні відбулася зустріч Президента України Володимира Зеленського та Прем’єр-міністра Великої Британії Кіра Стармера, під час якої лідери скоординували наступні кроки та обговорили подальшу підтримку України.

Глава держави подякував Кіру Стармеру, Великій Британії та всьому британському народові за щиру й незмінну підтримку України та українців.

Президент і Прем’єр-міністр обговорили підсумки вчорашньої онлайн-зустрічі з європейськими лідерами, спільної розмови з Президентом США Дональдом Трампом і засідання коаліції охочих. Сьогодні вже у двосторонньому форматі лідери обмінялися думками щодо очікувань від зустрічі на Алясці та ймовірних перспектив.

Володимир Зеленський і Кір Стармер приділили детальну увагу гарантіям безпеки, які можуть зробити мир справді сталим, якщо Сполученим Штатам вдасться дотиснути Росію до припинення вбивств і до змістовної дипломатії.

Президент наголосив: важливо, щоб Україна разом з усіма партнерами змогла досягти дієвих форматів безпекової роботи в межах коаліції охочих.

Лідери також детально обговорили продовження програм підтримки української армії та українського оборонного виробництва. Зокрема, йшлося про такий механізм постачання зброї, як PURL. Глава держави запросив Велику Британію приєднатися до цієї ініціативи.

Окрема увага – сторічній угоді між Україною та Великою Британією, яку Володимир Зеленський і Кір Стармер підписали в Києві цьогоріч у січні. Президент зазначив, що Україна готується ратифікувати її вже до кінця місяця. Після цього, як результат, можна буде провести розширену зустріч Україна – Велика Британія.

Крім того, лідери обговорили інвестиції в українське виробництво дронів. Володимир Зеленський зазначив, що в України є значний потенціал збільшення обсягів виробництва й потребує термінового фінансування для цього. За словами Глави держави, саме дрони відіграють вирішальну роль на передовій, Україна має великі можливості для їх виготовлення, тому інвестиції у виробництво дронів здатні вплинути на ситуацію на стратегічному рівні. Лідери домовилися працювати разом з іншими партнерами заради цього.

14 серпня 2025 року - 14:57
