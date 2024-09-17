У Львові Фундація Олени Зеленської відкрила модернізовану лабораторію на базі Клінічного центру дитячої медицини 

На базі Клінічного центру дитячої медицини у Львові запрацювала модернізована бактеріологічна лабораторія. На відкритті були присутні перша леді України Олена Зеленська та лорд Ешкрофт, який став донором цього проєкту.

З ініціативи Фундації Олени Зеленської у приміщенні бактеріологічної лабораторії зробили капітальний ремонт, закупили медичне обладнання й меблі.

«Вчасна та ефективна діагностика для пацієнтів центру життєво необхідна. Тому для нас із Фундацією було важливо підтримати модернізацію лабораторії. Всі проєкти Фундація втілює з допомогою друзів України – закордонних меценатів. І таким партнером для лабораторії став лорд Майкл Ешкрофт, людина, якій не байдуже, яка готова разом із нами робити життя кращим. У цьому випадку – буквально рятувати життя дітей», – зазначила засновниця Фундації Олена Зеленська.

Реалізувати цей проєкт вдалося завдяки благодійному внеску лорда Ешкрофта у розмірі 200 тис. доларів.

«Я розділяю переконання першої леді, що українські діти є невинними жертвами цієї жахливої ​​війни. Ми маємо зробити все можливе, щоб підтримати їх, особливо тих, у кого є проблеми зі здоров’ям», – сказав він.

Клінічний центр дитячої медицини – один із небагатьох в Україні, де, зокрема, здійснюють трансплантацію кісткового мозку та нирок. Щороку тут стаціонарно лікують понад 20 тис. дітей зі всієї країни. Однак досі в закладі не мали змоги швидко та якісно проводити діагностику.

«Тепер лікарі й лаборанти працюватимуть у комфортних умовах і на сучасному медобладнанні. Незабаром лабораторія пройде акредитацію, щоб працювати за міжнародним стандартом ISO», – наголосила керівниця Фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова.

В оновленій лабораторії щороку зможуть обстежувати близько 18 тис. дітей.