У Львові Президент поспілкувався з рідними та близькими полеглих героїв АТО/ООС

Під час робочої поїздки до Львівської області Президент України Володимир Зеленський ушанував пам'ять полеглих героїв АТО/ООС і поспілкувався з їхніми рідними та близькими.

Глава держави поклав квіти до меморіального знака на Личаківському кладовищі. На території цвинтаря є низка почесних поховань. Було відведено й місце для поховання учасників АТО/ООС. Тут, зокрема, поховані генерал-майор Сергій Кульчицький, полковник МВС Андрій Соколенко, Герой України, відомий оперний співак Василь Сліпак, інші військові й Герої Небесної Сотні.

Володимир Зеленський зізнався, що на місці поховання героїв його переповнюють важкі відчуття, адже він усвідомлює ту високу ціну, яку вони заплатили, захищаючи Україну.

«Мої співчуття і вдячність вам усім – від усіх українців за той героїзм, за те, що вони віддали життя заради нас, заради нашого суверенітету», – звернувся Глава держави до членів родин загиблих воїнів.

Присутні на зустрічі сім’ї подякували Володимиру Зеленському за зрівняння добровольців, які захищали Україну, у правах з кадровими військовослужбовцями – учасниками бойових дій. У відповідь Президент зауважив, що вважає це справедливим.

Від імені родичів загиблих добровольців Главі держави передали прохання посприяти тому, щоб їхні імена згадували під час пам'ятних заходів у «Залі пам'яті» в Міністерстві оборони.

Також порушувалося питання виплат родинам учасників бойових дій, які померли після повернення з фронту; розміру забезпечення утриманців полеглих; розслідування обставин загибелі військових.

Окремо акцентували увагу на забезпеченні військових та учасників бойових дій житлом, адже у Львові та області черга дуже велика. Президент доручив вивчити ситуацію детальніше та надати пропозиції можливих пілотних проектів.