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У Львові Президент провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України

11 січня 2023 року - 13:12

У Львові Президент провів нараду щодо безпекової ситуації у північно-західних областях України

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент Володимир Зеленський провів координаційну нараду щодо стану забезпечення охорони державного кордону та актуальної безпекової ситуації у північно-західних областях України.

Зокрема, йшлося про оперативну обстановку на кордоні з Республікою Білорусь. Крім того, було заслухано інформацію про контрдиверсійні заходи на відповідних територіях.

Главі держави доповіли про стан та укріплення фортифікаційних споруд на кордоні, а також про матеріальне забезпечення прикордонників і військовослужбовців у регіонах, які межують із Білоруссю.

«Розуміємо, що, крім потужних заяв, ми нічого потужного там не бачимо, однак маємо бути готовими як на кордоні, так і в областях», – зазначив Володимир Зеленський.

Учасники наради також заслухали інформацію щодо забезпечення захисту та надійного функціонування Рівненської АЕС.

Глава держави наголосив, що захищеність від зовнішніх ризиків сприятиме нормальному функціонуванню економіки цих регіонів.

«Моральний стан населення важливий, від нього залежить, як люди працюють, а від їхньої праці залежить, як ми підтримуємо армію, наших захисників», – зауважив Президент.

Володимир Зеленський також ушанував пам’ять українських воїнів, загиблих у боях із російськими окупантами.

Церемонія відбулася на Марсовому полі Личаківського кладовища. У його центральній частині з квітня 2022 року ховають військовослужбовців, які загинули під час російсько-української війни.

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