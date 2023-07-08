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Робоча поїздка Президента до Львівської області
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У Львові Президент узяв участь у молебні за Україну

9 липня 2023 року - 00:07

У Львові Президент узяв участь у молебні за Україну

Під час робочої поїздки на Львівщину Президент України Володимир Зеленський узяв участь у молитовному заході «Боже, Україну бережи! 500 днів опору й звитяги».

Біля пам’ятника Тарасу Шевченку у Львові представники духовенства та керівники релігійних організацій виголосили молитви за Україну. Вони молилися за перемогу нашої держави та справедливий мир. Духовні лідери просили заступництва й сил для захисників нашої Батьківщини, благословення для представників української влади та порятунку для всіх постраждалих від війни. Також молилися за відновлення територіальної цілісності України.

У виконанні камерного хору пролунала «Молитва за Україну».

У молитовному заході також взяли участь: Прем’єр-міністр Денис Шмигаль, керівник Офісу Президента Андрій Єрмак, міський голова Львова Андрій Садовий.
 

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Робоча поїздка Президента до Львівської області

8 липня 2023 року - 23:52
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