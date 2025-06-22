У Львові запрацював Центр ментального здоров’я для людей, які постраждали від воєнних злочинів Росії

У Львові відкрили Центр ментального здоров’я імені Святого Лева Великого. Це перший в Україні спеціалізований заклад, створений для того, щоб надавати психологічну та реабілітаційну допомогу людям, які пережили полон, зазнали катувань і моральних травм унаслідок російської агресії.

На відкритті центру були присутні: заступниця керівника Офісу Президента України Ірина Мудра, голова Львівської ОВА Максим Козицький, міський голова Львова Андрій Садовий, заступник міністра у справах ветеранів Фархад Фархадов і Посол Бельгії в Україні Люк Якобс.

Ірина Мудра зазначила, що створення центру є продовженням державної політики, яку започаткувала перша леді України Олена Зеленська у сфері ментального здоров’я.

«Повернення справедливості – це не лише судові процеси. Це також здатність держави відгукнутися на біль кожної людини, яка постраждала від агресії. Такі центри мають стати системною частиною нової гуманітарної інфраструктури України – країни, яка не лише бореться, а й лікує», – наголосила заступниця керівника Офісу Президента.

Створення центру фінансово підтримав уряд Фландрії (регіон Бельгії). Заклад має сучасне обладнання, амбулаторні кабінети, простори для індивідуальної та групової терапії, а також 30 місць для тривалішої реабілітації. Щороку він зможе надавати допомогу близько тисячі пацієнтів.

Відкриття центру відбулося в межах Міжнародного форуму Unbroken Justice, який об’єднав фахівців із медицини, права, дипломатії та психології. Учасники заходу обговорили підтримку жертв тортур, міжнародну відповідальність за злочини проти людяності, перспективи створення спеціального трибуналу щодо злочину агресії та зміцнення стійкості в умовах війни.