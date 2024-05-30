У Манілі Президент України вперше зустрівся з Президентом Республіки Філіппіни

Після участі в саміті «Діалог Шангрі-Ла» Президент України Володимир Зеленський здійснив візит до Республіки Філіппіни, де провів зустріч із Президентом цієї країни Фердинандом Маркосом-молодшим, яка стала першою в історії двосторонніх відносин.

Глава Української держави висловив вдячність Президенту Філіппін за підтримку територіальної цілісності й суверенітету України, а також важливих резолюцій ООН, які засуджують російську агресію.

«Дуже радий бути вперше у вашій країні. Вдячні за вашу чітку позицію щодо агресії РФ проти нашої країни», – наголосив він.

Володимир Зеленський поінформував про відкриття Посольства України в Республіці Філіппіни вже цього року, що має посилити співпрацю між державами.

Президент України розповів про підготовку до першого Глобального саміту миру та наголосив на важливості представлення країн Південно-Східної Азії на цьому заході. Філіппіни погодилися взяти участь у Саміті.

Також під час зустрічі обговорили питання двосторонньої співпраці, зокрема постачання української аграрної продукції до Філіппін.

Дипломатичні відносини між Україною та Філіппінами тривають 32 роки. Їх офіційно встановили 7 квітня 1992-го.

Філіппіни підтримали нашу країну в голосуванні за резолюцію про територіальну цілісність України під час засідання Генеральної Асамблеї ООН 27 березня 2014 року, а також рішуче засудили російську агресію після початку повномасштабного вторгнення.

За даними Бюро імміграції Республіки Філіппіни, станом на травень 2024 року в країні проживає 95 українців.