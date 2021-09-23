У межах 23-го Саміту Україна – ЄС підписано низку документів, зокрема Угоду про Спільний авіаційний простір

У межах 23-го Саміту Україна – Європейський Союз, який відбувся в Києві 12 жовтня, у присутності Президента України Володимира Зеленського, Президента Європейської ради Шарля Мішеля та Президента Європейської комісії Урсули фон дер Ляєн підписано низку документів.

Зокрема, Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль, віце-президент Європейської комісії, Високий представник Європейського Союзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель та Надзвичайний і Повноважний Посол Словенії в Україні Томаж Менцін підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом і його державами-членами про Спільний авіаційний простір.

«Через вісім років нарешті підписано Угоду про Спільний авіаційний простір. Я вітаю Україну, вітаю президентів і всіх членів Європейського Союзу. Це високі стандарти безпеки польотів, нові можливості для громадян і бізнесу, більша кількість рейсів та ширша географія подорожей», – заявив Глава Української держави.

Документ передбачає створення спільного авіаційного простору між Україною та ЄС, що сприятиме взаємному доступу до ринків авіаперевезень з рівними умовами конкуренції та повагою до однакових правил. Йдеться, зокрема, про безпеку польотів, авіаційну безпеку, організацію повітряного руху, гармонізацію соціальної сфери та захисту довкілля.

Підписання Угоди забезпечить поглиблення співпраці у сфері авіаційного транспорту, серед іншого в контексті промислового співробітництва, та розвиток чинної системи угод про повітряне сполучення з метою поглиблення економічних, культурних і транспортних зв’язків між Україною та державами – членами ЄС.

Також було укладено Угоду між Україною, Європейським Союзом та Європейським співтовариством з атомної енергії про участь України у Рамковій програмі з досліджень та інновацій «Горизонт Європа» та Програмі з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025), комплементарній до Рамкової програми з досліджень та інновацій «Горизонт Європа». Документ скріпили підписами міністр освіти і науки України Сергій Шкарлет і віце-президент Європейської комісії, Високий представник ЄС із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель.

Підписання документа забезпечить правову базу для співпраці у науковій і науково-технічній сфері та створить передумови, необхідні для прискорення становлення України як впливової європейської держави шляхом розширення міжнародного науково-технічного співробітництва, забезпечить необхідні кроки для інтеграції нашої країни до Європейського дослідницького простору. Асоційований статус України у згаданих програмах сприятиме залученню вітчизняних суб’єктів наукової, науково-технічної та господарської діяльності до найбільшої програми Європейського Союзу з досліджень та інновацій, а також залученню підтримки в межах цієї програми.

Програма «Горизонт Європа» на 2021-2027 роки – це найбільша програма ЄС з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом понад 95,5 млрд євро. Програма з досліджень та навчання Європейського співтовариства з атомної енергії (2021-2025) є взаємодоповнювальною до програми «Горизонт Європа» і спрямована на здійснення перспективних досліджень та інноваційних проектів у сфері ядерної енергетики, термоядерного синтезу та ядерного поділу.

Крім того, віце-прем’єр-міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина й віце-президент Європейської комісії, Високий представник Євросоюзу із закордонних справ та безпекової політики Жозеп Боррель підписали Угоду між Україною та Європейським Союзом про участь України у програмі «Креативна Європа» (2021-2027).

Метою укладення Угоди є участь нашої країни у програмі ЄС «Креативна Європа» на 2021-2027 роки, спрямованій на підтримку та посилення конкурентоспроможності європейського культурного, креативного та аудіовізуального секторів, а також розвиток та просування культурного й мовного розмаїття та збереження європейської культурної спадщини.

Програма має бюджет 2,4 млрд євро та реалізується за трьома напрямами: культура, медіа та міжсекторальна взаємодія. У їхніх межах надається підтримка секторам культурних і креативних індустрій, проектам міжнародної співпраці, професійним мережам, платформам для промоції європейських митців і робіт, мобільності митців і професіоналів у галузі культури, а також у сфері книговидавництва та літературних перекладів. Підтримується розвиток та поширення аудіовізуальних творів через інноваційні інструменти і бізнес-моделі, кінофестивалі, дистрибуцію європейських фільмів, девелопмент проектів, ТБ- і онлайн-контент, мережі кінотеатрів, кіноосвіту й розвиток аудиторій. У межах напрямку міжсекторальної взаємодії здійснюється підтримка сектору новинних ЗМІ через промоцію медіаграмотності, якісної журналістики, свободи слова та плюралізму.

У межах програми «Креативна Європа» також відзначаються європейськими нагородами найбільші досягнення у сфері літератури, музики, архітектури, культурної спадщини, реалізуються ініціативи «Культурна столиця Європи» та European Heritage Label.

«Я щиро вдячний лідерам інституцій Європейського Союзу за сьогоднішню важливу зустріч. Ціную плідну взаємодію між нами, наші регулярні контакти. Ми готові спільно рухатися далі шляхом практичних і осяжних євроінтеграційних кроків, які мають відчувати наші українські громадяни та бізнес. Ми впевнені в нашому спільному майбутньому, і ми бачимо його з Євросоюзом, у безпечній та успішній європейській родині», – наголосив Президент Володимир Зеленський.