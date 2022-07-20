У межах другого Саміту перших леді та джентльменів відкрито збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги

З ініціативи дружини Президента України Олени Зеленської 23 липня відбудеться другий Саміт перших леді та джентльменів, присвячений питанню повоєнної відбудови країни. Захід заплановано у форматі телемосту між різними країнами світу: Україною, Польщею, Бельгією, Великою Британією та США.

У межах Саміту перша леді проведе збір коштів на автомобілі швидкої медичної допомоги типу С, які сприятимуть збереженню життів тисяч людей в Україні. Збір відбуватиметься через фандрейзингову платформу United24.

«Скільки нам потрібно реанімобілів? На сьогодні, за оцінками, 400. Чи достатньо цього? Не певна. Війна не закінчується. Реанімобілі рятують людей під обстрілами, вивозять поранених дорогами, які зруйновані снарядами. Лікарі ризикують своїм життям і разом з автівками фактично стають учасниками бойових дій», – зазначила Олена Зеленська.

Такі автівки обладнані всім необхідним, щоб доправити до лікарні важкопоранених: кисневими балонами, кардіомоніторами та дефібриляторами, електрокардіографами та апаратами штучної вентиляції легень. Приблизна вартість одного такого автомобіля – 100 тис. євро.

«На Саміті будуть представлені багато країн: перші особи, міжнародні експерти й селебріті світового рівня долучаться по відеозв’язку або особисто. Саміт транслюватиметься у понад 20 країнах. Тож ми сподіваємося на великий відгук по всьому світу. Найперше, щоб закрити медичні потреби фронту й тилу, допомогти лікарям і пацієнтам», – пояснила Олена Зеленська.

Другий Саміт перших леді та джентльменів покликаний укотре привернути увагу світу до повномасштабної війни, яка вже п’ятий місяць триває в центрі Європи. Головною темою цьогорічного заходу стане людина. Адже саме збереження й відновлення людського капіталу є запорукою успішної відбудови країни.