У межах ініціативи Bring Kids Back UA українські тенісисти зустрілися з дітьми, яких повернули з тимчасово окупованих територій

У межах ініціативи Президента України Bring Kids Back UA тенісисти Еліна Світоліна та Сергій Стаховський зустрілися з українськими дітьми, яких вдалося повернути з тимчасово окупованих територій і депортації.

Еліна Світоліна та Сергій Стаховський провели адаптоване тренування на відкритому корті та поспілкувалися з юними українцями.

Зустріч стала частиною комплексного процесу реінтеграції, який реалізують у межах Bring Kids Back UA. Мета – допомогти дітям відновити відчуття довіри до світу через безпечну взаємодію, гру, тілесну активність і спілкування з тими, хто є прикладом сили, витривалості та національного єднання.

Разом зі знаменитими спортсменами діти виконували прості тенісні вправи, брали участь у командних іграх та конкурсах.

«Реінтеграція – це не лише про документи чи правовий статус. Це про можливість знову відчути радість, довіру, єдність і підтримку. Спорт як простір дії, гри та командної взаємодії надзвичайно важливий для відновлення дітей після досвіду війни», – зазначила операційна директорка ініціативи Bring Kids Back UA Дарія Зарівна.

Еліна Світоліна – амбасадорка Bring Kids Back UA – послідовно підтримує ініціативу та бере участь у заходах, спрямованих на підтримку дітей, постраждалих від російської агресії.

Ініціатива Президента України Bring Kids Back UA системно працює над поверненням незаконно депортованих дітей, їхньою реабілітацією та реінтеграцією. Психоемоційна підтримка, рухова активність, довіра до спільноти – ключові елементи, що дають юним українцям змогу не лише повернутися фізично, а й знайти опору в новому житті.