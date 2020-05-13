У межах ініціативи дружини Президента у віденській художній галереї Альбертіна з'явився аудіогід українською мовою

Завдяки ініціативі першої леді України Олени Зеленської відбувся запуск україномовного аудіогіда в одному з найбільших музеїв Австрії – всесвітньовідомій художній галереї Альбертіна у Відні.

Українські туристи та українці, які живуть в Австрії, матимуть змогу почути рідною мовою історію створення та цікаві подробиці про шедеври світового класичного модерну з музейних експозицій «Від Моне до Пікассо», у які входять твори Моне, Ренуара, Тулуз-Лотрека, Сіньяка, Матісса, Мунка, Пікассо, Модільяні, Шагала, Малевича, Кокошки та інших.

Українською також можна прослухати екскурсію парадними залами палацу, побудованого у стилі класицизму, який відтворює культуру епохи Габсбургів.

Перекладений спеціально для українців аудіогід буде доступний і для запланованої на кінець серпня виставки творів з приватної колекції французького модерну Ханлозера, на якій будуть представлені роботи Ван Гога, Сезанна, Годлера.

Як розповіла дружина Президента України, основна ідея проекту зі створення україномовних аудіогідів у світових музеях – поширення української мови в різних країнах, щоб українці могли пишатися тим, що найвідоміші пам’ятки «говорять» їхньою рідною мовою.

«Цей проект не тільки про зручність та доступність. Його мета – просувати Україну та українську мову у світі. Я хочу, щоб, заходячи в меню вибору мови аудіогіда, люди з усіх куточків планети бачили серед опцій українську», – наголосила Олена Зеленська.

На старті проекту перша леді разом із посольствами України звернулися до найпопулярніших світових музеїв та пам’яток архітектури. Однією з найперших відгукнулася Альбертіна. Робота з перекладу та звукозапису для віденської галереї тривала чотири місяці.

«Хочу підкреслити, що співпраця з Україною надзвичайно важлива для нас. Альбертіну відвідують багато українців, і, звичайно, вони хочуть краще зрозуміти та більше дізнатися про витвори мистецтва, представлені в нашому музеї. І ми дуже щасливі, що нам вдалося додати до нашої системи аудіогід українською», – прокоментував генеральний директор музею Альбертіна, професор Клаус Альбрехт Шрьодер.

Це перший аудіогід, створений з ініціативи та за підтримки Олени Зеленської. Робота триває: вже закінчується звукозапис екскурсії українською для Латвійського національного художнього музею, готується ще декілька перекладів і паралельно тривають перемовини з музеями.