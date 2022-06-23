У межах ініціативи Олени Зеленської для дітей українських вимушених переселенців у різних країнах Європи надрукували 100 тисяч книжок рідною мовою

100 тисяч книжок українською мовою надруковано для дітей, які вимушено покинули домівки через російську агресію та знайшли прихисток у різних країнах Європи. Про це повідомила перша леді України Олена Зеленська, яка опікується відповідним проектом.

У межах ініціативи вітчизняні видавництва за посередництва посольств України та із залученням місцевих фондів і організацій надають друкарням різних країн Європи макети дитячих книжок українською.

Видані таким чином книги розповсюджують серед маленьких громадян України через соціальні центри, центри підтримки, школи, бібліотеки та посольства.

«Не в кожній «тривожній валізі» вистачило місця для книг та іграшок. А хтось, виїжджаючи, зовсім не мав валіз і речей, бо нічого не залишилося... Та ось тепер дитина каже: «Почитай мені казку». Отже, книжка, як у казці, має з’явитися! Якщо треба, для цього вона подолає всі кордони. Власне, наш проект, покликаний подарувати кожному маленькому переселенцю українську книжку, так і називається – «Книжки без кордонів», – розповіла Олена Зеленська.

Так, у Польщі за сприяння Посольства України спільно з видавництвом Wielka Litera надруковано 2 тис. примірників книг «Самчиківський Їжачок», «Веселі ангелята».

У Литві за сприяння Посольства України видано 500 примірників казки Лесі Українки «Біда навчить».

У Великій Британії Посольство України домовилося про друк 15 тис. книжок, які будуть розповсюджені на спеціальному заході в липні.

У Чехії за фінансової підтримки юридичної компанії PETERKA & PARTNERS і за сприяння Українського інституту книги Посольство надрукувало понад 6 тис. книжок («Троє поросят», «Мокрий ніс»). Крім того, асоціація чеських книговидавців видала 2,5 тис. безкоштовних примірників книги «Іванна і ванна». Книжки роздавали на 27-му Міжнародному книжковому ярмарку та літературному фестивалі «Світ книги» в Празі.

У Молдові видали 12 назв книжок по 1 тис. примірників кожної на загальну суму 20 тис. дол. США. Видання здійснили за сприяння Управління Верховного комісара ООН у справах біженців у Молдові та Посольства США в Республіці Молдова. Найближчим часом представники Посольства України та УВКБ ООН у Молдові вручатимуть книжки дітям у центрах тимчасового розміщення, школах з вивченням українознавчих дисциплін. Книжки також передадуть до української бібліотеки ім. Лесі Українки в місті Кишиневі.

У Латвії надруковано та розповсюджено майже 3 тис. книжок («Колосок», «Веселкова доріжка», «Кошеня і Сонечко», «Птах-рибалочка і Весна»).

Три тисячі книжок надруковано також в Естонії. За сприяння Посольства України вийшли друком «Маленьке Сонечко», «Веселі ангелята», «Рака така», «Екоабетка», Abetka. Книжки розповсюджують у недільних школах.

У Словаччині у співпраці з видавництвом Mafra Slovakia, надруковано 1680 примірників дитячих книг українською мовою («Кошеня і Сонечко», «Мене звати Лада. А тебе?», «Диводрім і Піжамна Пані».) Книжки передані для розповсюдження Громадській організації «Мир Україні/ Mier Ukrajine», яка через свої центри допомоги українцям по всій території країни даруватиме книги маленьким українцям.

У Швеції університет Mittuniversitetet надрукував 29 книжок з малюнками для дітей віком від двох до семи років.

У Болгарії вийшли друком 6 тис. примірників книжок видавництва «Ранок»: «Кошеня і Сонечко», «Мій супердідусь», «Птах-рибалочка і Весна», «Таке велике слоненя», «Хто обійме бабусю», «Їжачок і кленовий листок») Книжки передані до центрів надання допомоги тимчасовим переселенцям з України у Софії, Варні, Бургасі, Пловдиві, Добричі та інших містах Болгарії.

Посольство України в Турецькій Республіці за підтримки Інституту імені Юнуса Емре забезпечило друк перших 1,2 тис. примірників дитячих книжок, які будуть невдовзі передані українським школам у Туреччині, спілкам українських громад, а також дітям, які тимчасово перебувають у цій країні через війну. На офіційному рівні вже досягнуті домовленості з турецькою стороною стосовно друку низки інших дитячих книг для забезпечення потреб наших громадян у Турецькій Республіці.

Крім того, друкувати книжки на основі поточних домовленостей готується Фінляндія.

Дружина Президента подякувала Українському інституту книги, Міністерству закордонних справ та посольствам за плідну роботу із забезпечення маленьких переселенців літературою рідною мовою.

«Через усі кордони книжка принесе із собою мир, домашній затишок і частинку батьківщини, яка завжди поряд», – сподівається перша леді.