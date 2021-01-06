У межах ініціативи Олени Зеленської відзнято серію відеороликів про людей, які руйнують бар’єри

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар’єрів» громадська організація «Безбар’єрність» відзняла серію відеороликів про людей, які руйнують бар’єри.

Мета цього проекту – показати людей та їхні безбар’єрні ініціативи, які змінюють міста та країну; познайомити з тими, хто долає бар’єри для себе та інших; дати голос усім, хто прагне, щоб бар’єрів стало менше.

«Я вважаю своїм обов’язком говорити про людей, які руйнують бар’єри. Сподіваюся, що їхній приклад надихне кожного з нас втілювати такі зміни в нашому житті та в громадах, які робили б світ довкола кращим», – наголосила Олена Зеленська.

За словами першої леді, це лише частина комплексного проекту, що покликаний актуалізувати тему безбар’єрності в суспільстві й дати поштовх до побудови безбар’єрного простору та бізнесу в Україні. Крім відеоісторій, проект передбачає проведення всеукраїнських досліджень, створення безбар’єрних цифрових сервісів, а саме нового розділу «Дія. Без бар’єрів» на державному порталі «Дія» та інші ініціативи.

«Безліч людей щодня стикаються з бар’єрами. Здається, що з цим нічого не можна зробити. Але в Україні є ті, хто вже сьогодні долає бар'єри. Тому надзвичайно важливою є ініціатива першої леді Олени Зеленської розповісти історії таких людей», – зазначила голова громадської організації «Безбар’єрність» Тетяна Ломакіна.

Нові відеоісторії виходитимуть щопонеділка впродовж наступних шести тижнів. Вони публікуватимуться на сторінках Олени Зеленської у Facebook та Instagram.

Перше відео проекту присвячено київському Музею у темряві «Третя після опівночі» та людям, які там працюють. Це єдиний музей в Україні, де всі екскурсії проходять у суцільній темряві в супроводі незрячих гідів. Екскурсії дають змогу відчути звичні місця нашого життя, але наосліп. Прогулятися знайомими місцями, але в цілковитій темряві.

Наступні відеоісторії розповідатимуть про інші безбар’єрні проекти та їхніх натхненників. Наприклад, про інклюзивну пекарню Good Bread та проект зі створення наземних переходів.