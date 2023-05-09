У межах ініціативи першої леді зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров'я міністерства представили пріоритетні проекти

У межах ініціативи першої леді України Олени Зеленської зі створення Всеукраїнської програми ментального здоров’я відбулося розширене засідання Міжвідомчої координаційної ради з питань охорони психічного здоров'я та надання психологічної допомоги особам, які постраждали внаслідок агресії РФ проти України.

Захід відбувся під головуванням Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля за участю дружини Президента України, представників центральних органів виконавчої влади, начальників ОВА, народних депутатів, представників Офісу Глави держави, Координаційного центру з психічного здоров’я при КМУ та міжнародних організацій – представництв ООН, ВООЗ, ЮНІСЕФ, Міжнародної організації з міграції, ЮНЕСКО в Україні, Фонду ООН у галузі народонаселення, Світового банку, USAID, Швейцарського бюро розвитку, ПРООН.

«Піклуючись про ментальне здоров'я, ми плекаємо нашу стійкість. Це наша здатність потужно відбивати щоденні атаки стресових чинників на нашу психіку. Нова система послуг і сервісів у сфері охорони психічного здоров'я має бачити не категорії людей – ВПО, люди старшого віку, люди з інвалідністю, діти, ветерани й ветеранки тощо, – а кожну окрему людину», – зазначила Олена Зеленська.

Перша леді наголосила, що здобути результат, відчутний для людини, можна лише завдяки спільним діям. Адже компонент ментального здоров’я – повсюдний та однаково важливий і в освітній сфері, і в соціальній, і в секторі безпеки та оборони, і в галузі культури.

«Психосоціальна послуга має бути поруч – у кабінеті сімейного лікаря, школі, ЦНАПі, центрі зайнятості, податковій, поліції, центрі соціальних послуг тощо. І це має бути не лише близько, а й гнучко», – додала дружина Президента.

Денис Шмигаль нагадав про роботу попередніх засідань Міжвідомчої координаційної ради. Було опрацьовано дорожню карту, проаналізовано результати аудиту потреб і ресурсів у сфері ментального здоров’я. Сьогодні, за словами Прем'єр-міністра, необхідно визначити, завдяки яким конкретним механізмам можна посилити стійкість кожної людини та відновити її ментальне здоров’я.

«Маємо подбати про повернення кожної людини до повноцінного функціонування, спроможності самостійно дбати про себе та своїх близьких. Уряд уже розпочав реформу медико-соціальних експертних комісій і військово-лікарських комісій. Але питання ментального здоров'я є не менш важливим. Сьогодні ми ознайомимося із сімома пріоритетними проектами Всеукраїнської програми ментального здоров’я. І я вдячний Олені Зеленській за цю ініціативу. Впевнений, що вже скоро українці відчують результати нашої роботи в цьому напрямі», – зазначив очільник уряду.

Серед пріоритетних проектів міністерств, представлених на засіданні Міжвідомчої координаційної ради:

• Проект Міністерства охорони здоров'я «Охорона психічного здоров’я у структурі медичної допомоги». Охоплюючи всі без винятку верстви населення, він допоможе наблизити послугу з психічного здоров'я на первинній та вторинній ланках медицини через сімейного лікаря. У разі необхідності лікар «первинки» скерує до вузького фахівця.

• Міністерство соціальної політики пропонує проект «Створення центрів життєстійкості в Україні», спрямований на психосоціальну підтримку жителів громад, фахівців першої лінії контакту, волонтерів.

• Міністерство у справах ветеранів впроваджуватиме проект «Перехід від військової служби до цивільного життя (в частині психологічної допомоги)». Він передбачає цифрове рішення (створення мобільного застосунку) для підтримки захисників і захисниць, їхніх сімей під час повернення до мирного життя.

• Міністерство оборони реалізовуватиме проект «Створення системи психологічного відновлення особового складу Збройних Сил України RECOVERY», спрямований на психологічне відновлення військовослужбовців і членів їхніх сімей, звільнених із полону, зокрема, шляхом створення спеціалізованих центрів.

• Міністерство внутрішніх справ створює Алгоритм надання психологічної допомоги та супроводу у кризових та екстрених організаціях, щоб після надання екстреної психологічної допомоги на місці надзвичайного інциденту мати маршрут для перенаправлення такого постраждалого далі ланцюгом психосоціального супроводу.

• Міністерство освіти і науки презентувало проект «Психосоціальна підтримка та психологічна допомога на всіх рівнях освіти». Він передбачає впровадження навичок психологічної стійкості на всіх рівнях освіти – від дошкільної до вищої, а також трансформацію психологічної служби в системі освіти.

• Міністерство молоді та спорту втілюватиме проект «Молодіжні центри та активні парки – частина екосистеми психічного здоров’я». Одним із його компонентів є надання послуги з психологічної підтримки для дорослих, дітей та підлітків через платформу «СпівДія».

Також на засіданні віце-прем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук розповіла про Центри підтримки цивільного населення при обласних військових адміністраціях, створення яких передбачено відповідним проектом постанови Кабінету Міністрів.

Супровід розробки та впровадження Всеукраїнської програми ментального здоров’я «Ти як?» (https://howareu.com), ініційованої першою леді Оленою Зеленською, забезпечує Координаційний центр з психічного здоров'я при Кабінеті Міністрів України за експертного партнерства та підтримки ВООЗ. Майданчиком для ухвалення рішень є Міжвідомча координаційна рада КМУ.