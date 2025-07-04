У межах ініціативи Президента Bring Kids Back UA відбулася творча зустріч із дітьми, яких вдалося повернути з тимчасово окупованих територій

Операційна директорка Bring Kids Back UA Дарія Зарівна та українська співачка Jerry Heil зустрілися з дітьми, яких повернули з тимчасово окупованих територій.

Такі зустрічі – один з етапів реінтеграції дітей, їхнього психологічного відновлення.

Діти ділилися власними переживаннями, розповіли про свій досвід, мрії та адаптацію після повернення додому.

«Кожен і кожна з вас надзвичайно сильні. Ви вже пройшли більше, ніж мали б пройти в дитинстві. І те, що ви тут, – це не просто радісна подія. Це вже ваша особиста перемога й початок нового шляху. Пам’ятайте, що Україна вас підтримує – якщо у вас є мрії, то ми хочемо допомогти вам їх втілити. Ми повертаємо українських дітей додому, допомагаємо їм знову знайти себе, відчути, що вони не самі, що їх чекають та підтримують», – зазначила Дарія Зарівна.

Jerry Heil є амбасадоркою Bring Kids Back UA та активно долучається до ініціатив, спрямованих на підтримку дітей, які пережили депортацію, примусове переміщення чи життя на тимчасово окупованих територіях.

Ініціатива Президента України Bring Kids Back UA системно працює не лише над поверненням незаконно депортованих дітей, але й над їхньою реінтеграцією. Психоемоційна підтримка та створення безпечного середовища є важливою частиною цієї роботи.