У межах плану Президента Bring Kids Back UA в Національній філармонії відбулася урочиста прем’єра дитячої антивоєнної опери

У межах плану Президента України Володимира Зеленського Bring Kids Back UA під патронатом радниці – уповноваженої Глави держави з прав дитини та дитячої реабілітації Дар’ї Герасимчук на сцені Національної філармонії України відбулася урочиста прем’єра дитячої антивоєнної опери «Брундібар. Голоси дітей» Ганса Краси.

Це історія про дітей, у яких вкрали дитинство. Твір чеського композитора Ганса Краси, відомий як символ боротьби з нацизмом, уперше був виконаний ще в 1943 році в концтаборі в Чехії. Головна його тема – діти, які стали жертвами війни.

Легендарна опера зазвучала голосами юних українців, які жили в російській окупації, виїхали з України, втікаючи від розв’язаної Росією війни, та чиї батьки служать на фронті. Усі цитати дітей російсько-української війни були представлені на виставці від фонду «Голоси дітей», яка відбулася в день прем’єри.

Оперу в концертній версії на сцені Національної філармонії виконували: дитячий хор Київського державного музичного ліцею імені Миколи Лисенка, оркестр Академії мистецтв Таврійського національного університету імені В. І. Вернадського. Диригент-постановник – Антоній Кедровський, режисер-постановник, продюсер – Максим Добролюбов, сценографія – Олександр Білозуб, стиліст проєкту – Лана Тесленко, переклад українською – Олександр Співаковський.

«Сьогодні в Україні немає жодної дитини, яка не постраждала б від війни. За даними державного порталу «Діти війни», 19 тис. 546 українських дітей депортовані або примусово переміщені. Тож сьогодні питання їхнього порятунку – головне. Україна в межах затвердженого Президентом національного плану Bring Kids Back UA працює над пошуком і поверненням депортованих дітей, їхньою реінтеграцією, фіксацією злочинів, покаранням винних та, зокрема, інформаційною підтримкою на світовому рівні. Тема опери як ніколи співзвучна сьогоденню, коли українські діти потерпають від жорстокості та агресії ворога. Світ має чути й бачити непересічні історії українських дітей, у яких вкрали дитинство», – зазначила Дар’я Герасимчук.

Проєкт реалізовано Національною філармонією України, продюсерською агенцією «НУ ШО», державною платформою «Діти війни», ГО DUSHA UA, БФ «Голоси дітей» за підтримки Чеського центру в Києві. Творча команда планує показувати виставу в країнах Європи й залучати міжнародну спільноту до питання повернення й порятунку українських дітей.