У межах постійного діалогу Андрій Єрмак і Валерій Залужний провели телефонну розмову з Джейкобом Салліваном і Марком Міллі

У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента Андрій Єрмак і Головнокомандувач Збройних Сил України генерал Валерій Залужний провели телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки Джейкобом Салліваном і головою Об'єднаного комітету начальників штабів генералом Марком Міллі.

Співрозмовники обговорили заходи, яких вживає українська сторона для деокупації своїх територій.

Джейкоб Салліван і Марк Міллі привітали Україну з успішним проведенням контрнаступальної операції в Харківській області, у результаті якої було звільнено майже 400 міст і сіл.

Сторони докладно обговорили забезпечення та потреби ЗСУ для продовження деокупації українських територій.

Окремо Андрій Єрмак наголосив на російських ракетно-терористичних ударах по цивільній інфраструктурі на території України. За його словами, країна має якомога швидше отримати надійні гарантії безпеки для запобігання подальшій агресії. Керівник Офісу Президента розповів співрозмовникам про концепцію Київського безпекового договору, яку він презентував на початку цього тижня з колишнім Генеральним секретарем НАТО Андерсом Фогом Расмуссеном.

Андрій Єрмак і Валерій Залужний подякували США, Президенту Джозефу Байдену, Конгресу та американському народові за підтримку України в її боротьбі за незалежність, а також свободу всієї Європи.