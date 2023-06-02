У межах постійного діалогу керівник Офісу Президента України провів телефонну розмову з радником Президента США з питань національної безпеки

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак висловив подяку США за лідерську роль у забезпеченні України озброєнням і засобами, необхідними для боротьби з російською агресією, а також за допомогу у задоволенні довгострокових потреб українських Повітряних сил, включно з навчанням на F-16 пілотів і можливим постачанням винищувачів F-16 через коаліцію союзників і партнерів.

Сторони також обговорили прагнення України реалізувати українську формулу миру як основу для досягнення сталого миру у Європі. Керівник Офісу Президента наголосив на важливості залучення до її підтримки якнайбільшої кількості країн світу.

Крім того, Андрій Єрмак поінформував Джейка Саллівана про актуальну ситуацію на полі бою з російським агресором і заходи, яких вживають сили оборони з метою деокупації українських територій.

Керівник Офісу Глави держави подякував Президенту США Джозефу Байдену, усій його команді, обом палатам Конгресу за незмінну потужну допомогу Україні, та всьому американському народові за те, що стоїть пліч-о-пліч із українцями в боротьбі проти тиранії й авторитаризму у Європі та світі.