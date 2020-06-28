У межах президентської програми «Велике будівництво» відбулася презентація проекту спорудження нової обхідної дороги навколо Києва

Заступник керівника Офісу Президента Кирило Тимошенко спільно з головою Державного агентства автомобільних доріг України Олександром Кубраковим презентували проект будівництва нової Київської обхідної дороги (КОД), яка пролягатиме навколо столиці. Проект планують реалізовувати до 2025 року в межах ініційованої Президентом Володимиром Зеленським Національної програми «Велике будівництво».

План передбачає спорудження Київської обхідної дороги так званим напівкільцем загальною протяжністю майже 150 км. Вона матиме шість ділянок та сполучить траси М-07 Київ – Ковель, М-06 Київ – Чоп, М-05 Київ – Одеса, Н-01 Київ – Знам’янка, Н-08 Бориспіль – Маріуполь, М-03 Київ – Харків та М-01 Київ – Чернігів. Також будівельники зведуть міст з підходами протяжністю понад 25 км через р. Дніпро.

«Це дійсно один з ключових об’єктів програми Президента України «Велике будівництво», яка почалася тільки цього року. У 2021 році ми розпочнемо будівництво першої ділянки», – розповів Кирило Тимошенко.

Нині Києвом проїжджає понад 600 тис. автомобілів на добу, 40% з яких – транзитом. Через столицю вони рухаються в різні частини України. Наявний обхід по недобудованій Кільцевій дорозі має вигляд звичайної міської вулиці, яка оточена спальними районами. А тому щодня цією дорогою їздять ще й десятки тисяч легкових автомобілів і громадський транспорт. Через це Кільцева дорога постійно руйнується, у повітря потрапляє багато шкідливих викидів, а навколишні райони зазнають великого шумового впливу.

«Київська влада навіть не підходила до реального вирішення цього питання. Київ потерпає від заторів, а країна не розвиває фактично свій транзитний потенціал», – зазначив заступник керівника Офісу Президента.

Київська обхідна дорога допоможе розвантажити столицю від транзитного транспорту й таким чином вбереже місто від негативного впливу фур. Піковий трафік на окремих ділянках становитиме понад 70 тис. автомобілів на добу, сумарний трафік – понад 300 тис. автівок. «Напівкільце» сконцентрує на собі до 70% вантажного транспорту.

«Нам потрібно забрати з Києва весь трафік, який проїжджає через місто, через усі міжнародні траси», – зауважив голова Укравтодору.

Оскільки водії часто використовують Київ як транспортний коридор для подорожей між різними куточками держави, КОД допоможе скоротити їм час поїздки на 40-60 хв.

КОД поєднає між собою найбільші міста київської агломерації: Ірпінь, Ворзель, Васильків, Обухів, Українку, Бориспіль та Бровари. Крім того, водіям не доведеться їхати на лівий берег столиці з правого через центр міста.

«Ми постійно перебуваємо в діалозі з місцевим населенням, з мешканцями населених пунктів, через які проходитиме ця обхідна дорога. Хочу сказати, що Укравтодор матиме повну підтримку з боку як обласної, так і місцевої влади», – запевнив голова Київської обласної державної адміністрації Василь Володін.

Загальна вартість КОДу становить 85 млрд грн. Повністю завершити роботи з будівництва Київської обхідної дороги планується за п'ять-шість років за умов достатнього та стабільного фінансування, а також надання необхідних дозволів та покращення системи регуляції.

«Проект цікавий нашим міжнародним партнерам. Ми розраховуємо на участь міжнародних фінансових установ і приватних інвесторів. Для них важливо отримати підтвердження рішучості. Це ми маємо», – повідомив Кирило Тимошенко.

Сьогодні, 12 серпня, стартував тендер на проектні роботи першої ділянки КОД протяжністю 35 км, яка з’єднає траси М-06 Київ – Чоп та М-05 Київ – Одеса. Її хочуть зводити з початку наступного року. За попередніми розрахунками, вартість будівництва становитиме 12 млрд грн.

«Найголовніше – щоб ми могли робити практичні кроки, – це проект. А тоді, на основі конкретних цифр, уже можна розмовляти і з інвесторами, і з міжнародними фінансовими організаціями», – додав Олександр Кубраков.